ग्रेटर नोएडा में नीमराणा की तर्ज पर जापानी सिटी बसाने की तैयारी, यीडा का क्या पूरा प्लान

ग्रेटर नोएडा की यमुना सिटी में राजस्थान के नीमराणा स्थित जापानी औद्योगिक जोन की तर्ज पर जापानी सिटी विकसित होगी। इसके लिए 22 दिसंबर को यमुना प्राधिकरण (यीडा) की टीम नीमराणा का दौरा करेगी। इसके बाद इसकी योजना तैयार की जाएगी।

यमुना प्राधिकरण के अधिकारी ने बताया कि नोएडा एयरपोर्ट के पास सेक्टर-5ए में जापानी सिटी प्रस्तावित है। यहां निवेश के तौर पर क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां आएंगी। खास तौर पर एआई, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, सोलर इनर्जी, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी निवेश होगा। इस प्रस्तावित सिटी में आधारभूत ढांचा सरकार विकसित करेगी। इन शहरों में उच्चस्तरीय सड़कें, बिजली, सुरक्षा के साथ-साथ नागरिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

जापानी सिटी की कंपनियों में काम करने वाले लोगों को घर, स्कूल, अस्पतालों समेत अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जानी है। साथ ही, जापानी सिटी को अब 500 एकड़ में विकसित करने की तैयारी है। इसे लेकर बुधवार को कंसल्टेंट कंपनी डिलाइट के साथ अधिकारियों ने वार्ता की, जिसमें 22 दिसंबर को नीमराणा के दौरे का निर्णय लिया गया।

सिंगापुर सिटी भी बसाने की तैयारी : यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में सिंगापुर सिटी बसाने की तैयारी है। इसे भी 500 एकड़ में विकसित किया जाना है। अधिकारियों ने बताया कि सिंगापुर सिटी को सेक्टर-28 में बसाने की तैयारी है। यहां पर 250 एकड़ भूमि पहले से ही अधिग्रहीत है, शेष भूमि को लेकर भी कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि, अभी इसके औपचारिक प्लान का कोई खाका नहीं खींचा गया है। जमीन की उपलब्धता पूरी होने के बाद इस परियोजना पर काम शुरू होने की उम्मीद है।

नीमराणा विशेष औद्योगिक क्षेत्र नीमराणा जापानी जोन राजस्थान के अलवर जिले में स्थित एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र है। इसे विशेष रूप से जापानी कंपनियों के निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए विकसित किया गया है। यह भारत का पहला ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र है, जहां ऑटो सेक्टर और अन्य उच्च-तकनीकी उद्योगों में बड़ी संख्या में जापानी कंपनियों ने निवेश किया है। यह भारत-जापान आर्थिक संबंधों का महत्वपूर्ण केंद्र है।