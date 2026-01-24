ग्रेटर नोएडा में हवालिया नाले पर नया पुल बनाने की तैयारी तेज; कई सेक्टरों और गांवों तक होगा फायदा

संक्षेप: नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पानी से भरे गड्डे में डूबने से मौत होने के बाद ग्रेटर नोएडा के हवालिया नाला पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है।

नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की पानी से भरे गड्डे में डूबने से मौत होने के बाद ग्रेटर नोएडा के हवालिया नाला पर पुराने पुल के स्थान पर नया पुल बनाने की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने सिंचाई विभाग को पत्र लिखकर परियोजना से जुड़ी प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा है,ताकि इस पर जल्द काम शुरू हो सके।

सूरजपुर - कासना रोड पर स्थित पी-3 गोलचक्कर से सेक्टर ओमेगा-1, पी- 3, चाई-फाई, फाई-3, बिल्डर्स एरिया, यमुना एक्सप्रेसवे के सर्विस मार्ग और आसपास के गांवों में जाने के लिए हवालिया नाला पर आरसीसी पुल का निर्माण किया गया है। नए पुल का निर्माण सिंचाई विभाग करेगा, जबकि खर्च प्राधिकरण उठाएगा। अधिकारी के मुताबिक सिंचाई विभाग के बजट को सीईओ से स्वीकृति लेकर सिंचाई विभाग को भेजा जा चुका है। विभाग अपने मुख्यालय से स्वीकृति लेकर और अन्य औपचारिकताएं पूरी कर पुल का काम शुरू कराने के लिए टेंडर जारी करेगा। इस पर लगभग 7 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जो प्राधिकरण देगा। एक साल में काम पूरा कराने का लक्ष्य रहेगा। इसके बनने से लाखों लोगों को फायदा होगा।

योजना के मुताबिक, पाइप पुल के स्थान पर आरसीसी पुल का निर्माण किया जाएगा। इसकी लंबाई 25 मीटर और चौड़ाई 10.5 मीटर यानी तीन लेन होगी। हालांकि, भविष्य में ट्रैफिक के बढ़ते दबाव को देखते हुए इसकी चौड़ाई बढ़ाई भी जा सकती है।

पी-3 गोलचक्कर से सेक्टर ओमेगा-1 की तरफ जाने वाले मार्ग पर बने पुल के बराबर ऊंचा किया जाएगा। इससे आवागमन सुगम और सुरक्षित हो जाएगा। हवालिया नाला सिंचाई विभाग के अंतर्गत आता है,ऐसे में कोई भी काम करने के लिए संबंधित विभाग से अनुमति लेनी होती है।

सुरक्षा की दृष्टि से मजबूत रेलिंग लगाई गई नोएडा में सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवराज मेहता की मौत के बाद सुरक्षा की दृष्टि से पुराने पुल के दोनों तरफ मजबूत रेलिंग लगा दी गई है। मौजूदा पुल एक लेन का होने की वजह से इस मार्ग पर जाम लग जाता है।