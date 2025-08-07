10 हजार पुलिसकर्मी तैनात, ड्रोन से निगरानी; दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस से पहले कैसी तैयारी

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 10,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। दिल्ली पुलिस आयुक्त एसबीके सिंह ने विशेष पुलिस आयुक्त (कानून-व्यवस्था) और पुलिस उपायुक्तों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखने का निर्देश दिया है।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे, लाल किले पर सुरक्षा के कई स्तर होंगे।अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था के अलावा, सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन डिटेक्शन सिस्टम और चेहरे की पहचान तकनीक के ज़रिए आयोजन स्थल और आसपास के इलाकों की निगरानी की जाएगी।

अधिकारी ने आगे बताया कि लाल किले के पास ऊंची इमारतों की सुरक्षा के लिए स्नाइपर और छतों पर निगरानी दल तैनात किए जाएँगे और निर्धारित प्रतिबंधित क्षेत्रों में आवाजाही को एक्सेस कंट्रोल मैकेनिज्म के ज़रिए सख़्ती से नियंत्रित किया जाएगा।