ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फिर से फॉर्मूला वन रेस कराने की तैयारी

यमुना सिटी के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में फॉर्मूला-1 रेस कराने की तैयारी तेज हो गई है। जापान समेत कई देशों की कंपनियों ने यहां रेस कराने के लिए इच्छा जाहिर की है। वहीं, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी बीआईसी में व्यवस्था परख चुके हैं।

बीते महीने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यमुना सिटी के सेक्टर-25 स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जायजा लिया था। उन्होंने यहां पर व्यवस्थाओं और सुविधाओं को परखा था। उनके भ्रमण का मुख्य कारण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजनों की अनुमति लेना रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खराब न होने और यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेसिंग आयोजन कराने पर बल दिया। अब खेल मंत्रालय ने यहां दोबारा से रेस कराने की योजना तैयार की है।

बताया जाता है कि अडानी ग्रुप जेपी ग्रुप को खरीदने की दौड़ में है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में रेस को वापस लाने की कोशिशों को बल मिलेगा। अब खेल मंत्रालय ने भी इसमें रुचि दिखाई है, तो संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

बता दें कि बीआईसी में वर्ष 2011 से वर्ष 2013 से कोई फॉर्मूला-1 रेस नहीं हुई। हालांकि, वर्ष 2023 में मोटो जीपी रेस हुई थी, इसे लगातार तीन वर्षों तक आयोजित कराना था, लेकिन कंपनी की धांधली के चलते इस रेस पर भी ब्रेक लगा हुआ है।

राह आसान नहीं : वैसे फॉर्मूला वन को भारत में लाने की राह आसान नहीं है। अभी कैलेंडर में 24 रेस हैं और दुनियाभर के देशों ने इसकी मेजबानी की इच्छा जताई है। एक फॉर्मूला वन रेस के आयोजन में दो करोड़ से छह करोड़ डॉलर सालाना खर्च होते हैं। हालांकि, भारत में हुई तीनों रेस बेहद कामयाब रहीं थीं।

जापान सुपर फॉर्मूला रेस के लिए वार्ता जारी जापान की प्रतिष्ठित सुपर फॉर्मूला रेस कराने को लेकर पिछले माह जापान रेस प्रमोशन कॉरपरेरेशन (जीआरसी) का प्रतिनिधिमंडल भी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) का दौरा कर चुका है। यह रोमांचक रेस सिर्फ जापान में होती आई है, जिसे पहली बार भारत में कराने की योजना बन रही है। जापान सुपर फॉर्मूला ने 2023 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह फॉर्मूला वन जैसी ही प्रतियोगिता है, जो दुनिया भर के बेहतरीन रेसर्स को एक मंच पर लाती है।