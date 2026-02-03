ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में फिर से फॉर्मूला वन रेस कराने की तैयारी

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPreparations are underway to hold Formula One races again at Buddh International Circuit in Greater Noida
संक्षेप:

Feb 03, 2026 07:00 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, ग्रेटर नोएडा
यमुना सिटी के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) में फॉर्मूला-1 रेस कराने की तैयारी तेज हो गई है। जापान समेत कई देशों की कंपनियों ने यहां रेस कराने के लिए इच्छा जाहिर की है। वहीं, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया भी बीआईसी में व्यवस्था परख चुके हैं।

बीते महीने केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने यमुना सिटी के सेक्टर-25 स्थित बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का जायजा लिया था। उन्होंने यहां पर व्यवस्थाओं और सुविधाओं को परखा था। उनके भ्रमण का मुख्य कारण बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में आयोजनों की अनुमति लेना रहा। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर खराब न होने और यहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के रेसिंग आयोजन कराने पर बल दिया। अब खेल मंत्रालय ने यहां दोबारा से रेस कराने की योजना तैयार की है।

बताया जाता है कि अडानी ग्रुप जेपी ग्रुप को खरीदने की दौड़ में है और अगर ऐसा हो गया तो भारत में रेस को वापस लाने की कोशिशों को बल मिलेगा। अब खेल मंत्रालय ने भी इसमें रुचि दिखाई है, तो संभावनाएं और बढ़ गई हैं।

बता दें कि बीआईसी में वर्ष 2011 से वर्ष 2013 से कोई फॉर्मूला-1 रेस नहीं हुई। हालांकि, वर्ष 2023 में मोटो जीपी रेस हुई थी, इसे लगातार तीन वर्षों तक आयोजित कराना था, लेकिन कंपनी की धांधली के चलते इस रेस पर भी ब्रेक लगा हुआ है।

राह आसान नहीं : वैसे फॉर्मूला वन को भारत में लाने की राह आसान नहीं है। अभी कैलेंडर में 24 रेस हैं और दुनियाभर के देशों ने इसकी मेजबानी की इच्छा जताई है। एक फॉर्मूला वन रेस के आयोजन में दो करोड़ से छह करोड़ डॉलर सालाना खर्च होते हैं। हालांकि, भारत में हुई तीनों रेस बेहद कामयाब रहीं थीं।

जापान सुपर फॉर्मूला रेस के लिए वार्ता जारी

जापान की प्रतिष्ठित सुपर फॉर्मूला रेस कराने को लेकर पिछले माह जापान रेस प्रमोशन कॉरपरेरेशन (जीआरसी) का प्रतिनिधिमंडल भी बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट (बीआईसी) का दौरा कर चुका है। यह रोमांचक रेस सिर्फ जापान में होती आई है, जिसे पहली बार भारत में कराने की योजना बन रही है। जापान सुपर फॉर्मूला ने 2023 में अपनी 50वीं वर्षगांठ मनाई थी। यह फॉर्मूला वन जैसी ही प्रतियोगिता है, जो दुनिया भर के बेहतरीन रेसर्स को एक मंच पर लाती है।

अंतरराष्ट्रीय पहचान मिलेगी

यमुना सिटी के बीआईसी में पूर्व में दो फॉर्मूला वन रेस का आयोजन हो चुका है। यहां तक वर्ष 2023 में मोटो जीपी जैसे वैश्विक रेस प्रतियोगिता का भी आयोजन हुआ है। यदि अब जापान सुपर फॉर्मूला रेस पर भी अधिकारियों के बीच सहमति बनती है, तो इससे एक ओर भारतीय मोटरस्पोर्ट्स को बड़ा अवसर मिलेगा। साथ ही यमुना सिटी को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। यह न केवल भारत की वैश्विक मोटरस्पोर्ट पहचान को मजबूत करेगा।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Greater Noida News
