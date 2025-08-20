गुड न्यूज! बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा तक चलेगी मेट्रो, तीन रूट के लिए तैयारी तेज

नोएडा के बॉटनिकल गार्डन से ग्रेटर नोएडा और बोड़ाकी तक जाना आसान हो जाएगा। नोएडा में तीन रूट में मेट्रो चलाने की तैयारी तेज हो गई है। एक रूट पर पहले ही केंद्र की मंजूरी मिल गई है।

नोएडावालों के लिए अच्छी खबर है। नोएडा-ग्रेटर नोएडा वेस्ट, बोड़ाकी और सेक्टर-142 से सेक्टर-38ए बॉटनिकल गार्डन तक मेट्रो चलाने के लिए नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (एनएमआरसी) तैयारी कर रहा है। इसी क्रम में एनएमआरसी ने डिटेल डिजाइन सलाहकार चुनने के लिए टेंडर जारी कर दिया है।

बोड़ाकी रूट को केंद्र से मिली मंजूरी अब तक सिर्फ बोड़ाकी रूट को केंद्र से अनुमति मिली है। सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक चलने वाली मेट्रो रूट को लेकर केंद्र सरकार के स्तर पर बैठक हो चुकी है। अब बैठक के मिनट्स आएंगे। इसके बाद इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट में रखा जाएगा। नोएडा-ग्रेनो वेस्ट रूट पर बैठक तक नहीं हो सकी है। इस रूट की मंजूरी की प्रक्रिया में अभी वक्त लगेगा।