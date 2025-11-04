Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPremium liquor retail shops in Delhi industrial areas new liquor policy proposal
दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में खुल पाएंगी प्रीमियम शराब की रिटेल दुकानें, नई शराब नीति का प्रस्ताव

दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में खुल पाएंगी प्रीमियम शराब की रिटेल दुकानें, नई शराब नीति का प्रस्ताव

संक्षेप: दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खुल सकती हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में इसका प्रस्ताव रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने का प्रस्ताव पहली बार रखा गया है। इसके लिए सड़क 24 मीटर से चौड़ी होनी चाहिए।

Tue, 4 Nov 2025 08:12 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

राजधानी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खुल सकती हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में इसका प्रस्ताव रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने का प्रस्ताव पहली बार रखा गया है। इसके लिए सड़क 24 मीटर से चौड़ी होनी चाहिए।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह अभी मसौदा नीति है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। नई नीति में सरकार प्रयास कर रही है कि आवासीय इलाकों के आस-पास दुकानें ना खुलें। पिछली सरकार को शराब नीति के चलते बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी।

राजधानी में 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं। अभी 25 नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र भी हैं। इनमे शराब की प्रीमियम दुकानों के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। ज्यादा प्रीमियम दुकानें होने से शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ भी कम हो जाएगी।

निजी खिलाड़ी होंगे बाहर : सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र से निजी खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। नई शराब नीति में चार निगमों के पास ही रिटेल दुकानें चलाने का जिम्मा होगा।

दुकानों के लिए होंगे एक समान मानक : राजधानी में शराब की प्रीमियम दुकानों के लिए एक समान मानक होंगे। मसौदा के मुताबिक, मॉल और शॉपिंग कांपलेक्स के भीतर शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी जा सकती है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।