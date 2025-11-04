दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में खुल पाएंगी प्रीमियम शराब की रिटेल दुकानें, नई शराब नीति का प्रस्ताव
राजधानी दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रीमियम रिटेल शराब की दुकानें खुल सकती हैं। दिल्ली की नई शराब नीति में इसका प्रस्ताव रखा गया है। औद्योगिक क्षेत्रों में भी दुकानें खोलने का प्रस्ताव पहली बार रखा गया है। इसके लिए सड़क 24 मीटर से चौड़ी होनी चाहिए।
आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक, यह अभी मसौदा नीति है। अंतिम मंजूरी के लिए इसे सरकार के पास भेजा जाएगा। नई नीति में सरकार प्रयास कर रही है कि आवासीय इलाकों के आस-पास दुकानें ना खुलें। पिछली सरकार को शराब नीति के चलते बड़ी आलोचना झेलनी पड़ी थी।
राजधानी में 29 अधिकृत औद्योगिक क्षेत्र हैं। अभी 25 नॉन कन्फर्मिंग क्षेत्र भी हैं। इनमे शराब की प्रीमियम दुकानों के लिए मंजूरी नहीं दी जाएगी। ज्यादा प्रीमियम दुकानें होने से शराब की दुकानों पर लगने वाली भीड़ भी कम हो जाएगी।
निजी खिलाड़ी होंगे बाहर : सूत्रों के मुताबिक, इस क्षेत्र से निजी खिलाड़ियों को बाहर किया जाएगा। नई शराब नीति में चार निगमों के पास ही रिटेल दुकानें चलाने का जिम्मा होगा।
दुकानों के लिए होंगे एक समान मानक : राजधानी में शराब की प्रीमियम दुकानों के लिए एक समान मानक होंगे। मसौदा के मुताबिक, मॉल और शॉपिंग कांपलेक्स के भीतर शराब की दुकानें खोलने को मंजूरी दी जा सकती है।