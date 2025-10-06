Premanand Maharaj threat issue Delhi Police send notice after court order प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में नोटिस जारी, कोर्ट के आदेश पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस, Ncr Hindi News - Hindustan
प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में नोटिस जारी, कोर्ट के आदेश पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस

प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी सुनील सिंह को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस की यह कार्रवाई तीस हजारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। 

Subodh Kumar Mishra हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 6 Oct 2025 07:31 PM
प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी सुनील सिंह को प्रेमानंद महाराज को धमकी से जुड़ी शिकायत की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस की यह कार्रवाई तीस हजारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। इसमें अदालत ने पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी।

सब्जी मंडी थाने के जांच अधिकारी ने सुनील सिंह को आठ अक्तूबर तक जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की है। मामले में शिकायतकर्ता अधिवक्ता परिक्षित शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत आवेदन दायर कर तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

शिकायत में कहा गया कि बीते एक अगस्त को फेसबुक पर एक पोस्ट में आरोपी शत्रुघ्न सिंह ने प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी थी। अन्य आरोपी दुर्योधन सिंह ने महाराज की छवि को खराब करने वाली टिप्पणी की, जबकि तीसरे व्यक्ति ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।

शिकायतकर्ता के अनुसार, पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। अदालत ने 29 अगस्त को पुलिस से एटीआर मांगी थी, जिसके बाद जांच अधिकारी ने समय मांगते हुए कार्रवाई आगे बढ़ाई।