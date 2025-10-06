प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में नोटिस जारी, कोर्ट के आदेश पर एक्टिव हुई दिल्ली पुलिस

प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी सुनील सिंह को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस की यह कार्रवाई तीस हजारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई है।

प्रेमानंद महाराज को धमकी देने के मामले में कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई है। दिल्ली पुलिस ने मध्य प्रदेश निवासी सुनील सिंह को प्रेमानंद महाराज को धमकी से जुड़ी शिकायत की जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। पुलिस की यह कार्रवाई तीस हजारी कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। इसमें अदालत ने पुलिस से कार्रवाई की रिपोर्ट (एटीआर) मांगी थी।

सब्जी मंडी थाने के जांच अधिकारी ने सुनील सिंह को आठ अक्तूबर तक जांच में शामिल होने का निर्देश दिया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 15 दिसंबर तय की है। मामले में शिकायतकर्ता अधिवक्ता परिक्षित शर्मा ने बीएनएसएस की धारा 175(3) के तहत आवेदन दायर कर तीन व्यक्तियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की थी।

शिकायत में कहा गया कि बीते एक अगस्त को फेसबुक पर एक पोस्ट में आरोपी शत्रुघ्न सिंह ने प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी दी थी। अन्य आरोपी दुर्योधन सिंह ने महाराज की छवि को खराब करने वाली टिप्पणी की, जबकि तीसरे व्यक्ति ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया।