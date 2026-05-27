दिल्ली में प्रेग्नेंट महिला की चौथी मंजिल से गिरकर मौत, 3 महीने पहले की थी लव मैरिज; परिवार ने बताया दहेज हत्या

राजधानी दिल्ली के मुस्तफाबाद में 25 वर्षीय एक महिला की ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतक महिला प्रेग्नेंट और 3 महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी।

उत्तर-पूर्वी दिल्ली के मुस्तफाबाद में एक नवविवाहित प्रेग्नेंट महिला की उसके ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में चौथी मंजिल से गिरकर मौत हो गई। मृतका की पहचान 25 वर्षीय समीना के रूप में हुई है। तीन महीने पहले ही उसने लव मैरिज की थी। महिला के परिवार ने उसके पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और प्रताड़ना का आरोप लगाया है।

पुलिस ने बताया कि यह घटना सोमवार को हुई। महिला को आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि महिला ने करीब 3 महीने पहले अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी की थी। हालांकि, उसके परिवार का आरोप है कि शादी के एक महीने के भीतर ही पति और उसके परिवार ने सोने और नकदी की मांग शुरू कर दी और उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित किया।

बहन बोली- 3-4 दिन से चलर रही थी अनबन मृतका की बहन ने बताया, “वह चौथी मंजिल से गिर गई है। पिछले तीन-चार दिनों से वहां काफी अनबन चल रही थी। मेरा भाई, मां और अन्य रिश्तेदार मामले को सुलझाने के लिए वहां गए थे।”

महिला की मां ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी ने बार-बार अपने ससुराल में प्रताड़ना की शिकायत की थी और उसे अपनी जान का खतरा था।

शोकाकुल मां ने कहा कि मैं उससे मिलने गई थी जहां उसने बताया कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा है। उसने मुझसे कहा था कि वे उसे मार डालेंगे। वह प्रेग्नेंट भी थी। हम अपनी बेटी के लिए न्याय चाहते हैं। परिवार के सदस्यों ने आरोप लगाया कि दहेज की मांग को लेकर लगातार हो रहे उत्पीड़न के कारण महिला पिछले कुछ हफ्तों से काफी तनाव में थी।

एक पुलिस अधिकारी ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा, “मामले की जांच की जा रही है और परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच के निष्कर्षों के आधार पर उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।”

पुलिस को अस्पताल से मिली सूचना : डीसीपी डीसीपी (उत्तर-पूर्वी जिला) राहुल अलवाल ने एएनआई को बताया, "25 मई की शाम को, दयालपुर थाने को जग प्रवेश चंद्र अस्पताल से एक 26 साल की महिला के भर्ती होने की जानकारी मिली थी। महिला को ऊंचाई से गिरने के कारण चोटें आई थीं। महिला को उसका पति अस्पताल में लाया था, जहां डॉक्टरों ने उसे ब्रॉट डेड घोषित कर दिया था। फोरेंसिक टीम ने न्यू मुस्तफाबाद इलाके में घटनास्थल का मुआयना किया और जरूरी सबूत इकट्ठा किए। मृतका के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है। इस मामले में BNSS की धारा 196 के तहत कार्रवाई की जा रही है और आगे की जांच जारी है।''

शादी से पहले हो गई थी प्रेग्नेंट : बहन मृतक समीना की बड़ी बहन ने एएनआई से बात करते हुए कहा, मुझे अपने बच्चों से पता चला कि समीना छत से गिर गई है। जब तक मैं वहां पहुंचे, उसे पहले ही अस्पताल ले जाया जा चुका था। उसे ऐसा नहीं लगा कि उसने छलांग लगाई हो। उसने अपनी मर्जी से ही निकाह और कोर्ट मैरिज की थी। उसकी शादी को तीन महीने और छह दिन हुए थे। अभी वह प्रेग्नेंट थी। उसने शादी इसलिए की थी क्योंकि वह प्रेग्नेंट हो गई थी। उसका पति उस पर मायके से उसके गहने लाने का दबाव बना रहा था। दो जानें गई हैं, हमें इंसाफ चाहिए। पुलिस ने पति को पकड़ लिया है।''