दिल्ली में 4 महीने की गर्भवती बहू ने की सास की हत्या, फिर घर में ही जलाई लाश
दिल्ली के वजीराबाद इलाके में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चार माह की एक गर्भवती बहू ने कथित तौर पर अपनी सास की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट की मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मामले का खुलासा होने पर वजीराबाद थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी बहू आफरीन को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस के अनुसार, 65 वर्षीय नसरीन अपने तीन बेटों और बहुओं के साथ संगम विहार स्थित फ्लैट में रहती थीं। बुधवार को घर में मंझले बेटे की पत्नी आफरीन और नसरीन ही मौजूद थीं। उसी दौरान फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
आफरीन ने दावा किया कि कुछ युवक लूटपाट करने आए थे और विरोध करने पर सास की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। घटनास्थल से खून से सनी हथौड़ी बरामद हुई, कमरे में केरोसिन की तेज गंध मिली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में किसी बाहरी व्यक्ति के आने-जाने की पुष्टि नहीं हुई। पूछताछ में आफरीन लगातार अपने बयान बदलती रही, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया।
आरोपी ने बेहोश होने पर हथौड़ी से हमला किया था
डीसीपी राजा बांठिया के अनुसार, आफरीन ने बताया कि सास प्रॉपर्टी छोटे बेटे रिजवान के नाम करने वाली थीं, जिसको लेकर उन दोनों में विवाद था। मौका पाते ही आफरीन ने सास नसरीन को डिप्रेशन की दवा पीसकर दूध में मिलाकर पिला दी। बेहोश होने पर उसने हथौड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी और मामले को लूट का रूप देने के लिए शव पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।