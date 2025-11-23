Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPregnant daughter in law kills mother in law and burns her body in Delhi Wazirabad area
दिल्ली में 4 महीने की गर्भवती बहू ने की सास की हत्या, फिर घर में ही जलाई लाश

दिल्ली में 4 महीने की गर्भवती बहू ने की सास की हत्या, फिर घर में ही जलाई लाश

संक्षेप:

दिल्ली में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चार माह की एक गर्भवती बहू ने अपनी सास की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट की मनगढ़ंत कहानी सुना दी।  

Sun, 23 Nov 2025 06:52 AMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के वजीराबाद इलाके में प्रॉपर्टी विवाद के चलते चार माह की एक गर्भवती बहू ने कथित तौर पर अपनी सास की हत्या कर सबूत मिटाने के लिए शव को जला दिया। इसके बाद उसने पुलिस को गुमराह करने के लिए लूटपाट की मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मामले का खुलासा होने पर वजीराबाद थाना पुलिस ने शनिवार को आरोपी बहू आफरीन को गिरफ्तार कर लिया।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

पुलिस के अनुसार, 65 वर्षीय नसरीन अपने तीन बेटों और बहुओं के साथ संगम विहार स्थित फ्लैट में रहती थीं। बुधवार को घर में मंझले बेटे की पत्नी आफरीन और नसरीन ही मौजूद थीं। उसी दौरान फर्स्ट फ्लोर पर आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।

आफरीन ने दावा किया कि कुछ युवक लूटपाट करने आए थे और विरोध करने पर सास की हत्या कर फरार हो गए। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो कई महत्वपूर्ण सुराग मिले। घटनास्थल से खून से सनी हथौड़ी बरामद हुई, कमरे में केरोसिन की तेज गंध मिली और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में किसी बाहरी व्यक्ति के आने-जाने की पुष्टि नहीं हुई। पूछताछ में आफरीन लगातार अपने बयान बदलती रही, जिसके बाद कड़ी पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार कर लिया।

आरोपी ने बेहोश होने पर हथौड़ी से हमला किया था

डीसीपी राजा बांठिया के अनुसार, आफरीन ने बताया कि सास प्रॉपर्टी छोटे बेटे रिजवान के नाम करने वाली थीं, जिसको लेकर उन दोनों में विवाद था। मौका पाते ही आफरीन ने सास नसरीन को डिप्रेशन की दवा पीसकर दूध में मिलाकर पिला दी। बेहोश होने पर उसने हथौड़ी से हमला कर उनकी हत्या कर दी और मामले को लूट का रूप देने के लिए शव पर केरोसिन डालकर आग लगा दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi Murder Delhi Crime Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , Delhi Blast, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।