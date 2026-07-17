हम यही प्रार्थना कर रहे थे कि दोस्त जिंदा हो; युवती ने बताया नोएडा में लगी आगे के बाद पुलिस का फोन आया तो क्या हुआ
युवती ने बताया कि ऋषभ का शव दोपहर करीब 3 बजे हमें मिला। इसके बाद हमने एक-एक करके ऋषभ के परिवार, दोस्तों और ऑफिस में फोन करते हुए अनहोनी की खबर सुनाई। इसी दौरान उन्होंने पुलिस से पूछा, 'आप उन्हें क्यों नहीं बचा पाए?
नोएडा के फेस-तीन थाना क्षेत्र में स्थित मामूरा गांव में बुधवार को एक चार मंजिला इमारत में आग लगने के बाद दो लोगों की मौत हो गई थी। यह आग बिल्डिंग की पार्किंग में रखी एक ईवी (इलेक्ट्रिक स्कूटर) से फैली थी, और देखते ही देखते उसने आसपास खड़े कई पेट्रोल वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया था। हादसे में मारे गए लोगों में मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले 27 वर्षीय ऋषभ सिंह भी शामिल थे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे और नोएडा की एक कंपनी में काम करते थे।
खास बात यह है कि वह कुछ दिन पहले ही इमारत में बने पीजी में रहने आए थे और हादसे से दो दिन पहले ही बिल्डिंग के मालिक ने उनसे और अन्य लोगों से मकान खाली करने को कह दिया था। इस बात की जानकारी युवक की परिचित दो सगी बहनों ने दी। उन्होंने बताया कि इस हादसे की जानकारी देते लिए जब पुलिस का फोन उनके पास आया तो उन पर क्या बीती।
ऋषभ की डायल लिस्ट में आखिरी नंबर देख पुलिस ने फोन लगाया
एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार जब उन्होंने उन दो बहनों से बात की तो उसमें से एक ने बताया कि शाम करीब 4 बजे उसके फोन की घंटी बजी, इस दौरान 23 साल की छोटी बहन ने फोन उठाया। सामने से बताया गया कि वह सेक्टर 71 फेज 3 थाने से बोल रहे हैं। फिर उन्हें बताया गया कि मामूरा गांव में हुए हादसे में उनका दोस्त भी आग की चपेट में आ गया है। पुलिसकर्मी ने बताया कि युवक के फोन की डायल लिस्ट में आपका नंबर आखिरी था, इसी वजह से पुलिस ने आपको कॉल किया है और इसके साथ ही उन्होंने युवक का एक फोटो भी भेजा, जिसमें दिख रहे लॉकेट को देख दोनों बहनों ने ऋषभ को पहचान लिया, इसके बाद दोनों बहनें बदहवास हालत में पुलिस स्टेशन की ओर निकल पड़ीं।
'पुलिस का फोन आया तो रास्ते भर प्रार्थना करते गए'
इसके बाद युवती की बड़ी बहन ने बताया कि थाने पहुंचने से पहले रास्ते में दोनों बहनें कैब में बैठकर बस यही प्रार्थना कर रही थी कि वह जीवित हो। इसके बाद रास्तेभर परेशान होते हुए दोनों बहनें आखिरकार स्टेशन पहुंचीं, तो वहां एक महिला पुलिसकर्मी उनसे मिली। जिसने पहले उन्हें पीने के लिए पानी दिया और युवक के बारे में पूछताछ करने लगी। हालांकि दोनों बहनों ने जब युवक की हालत के बारे में पूछा, तो महिला कॉन्स्टेबल ने साफ-साफ बता दिया, कि हादसे में उनकी मौत हो गई है।
10 दिन नोएडा और बाकी दिन बालाघाट में रहता था ऋषभ
छोटी बहन ने बताया कि , 'मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था मेरा सबसे खास दोस्त मुझे छोड़कर जा चुका है।' युवती के अनुसार ऋषभ का काम हाइब्रिड था, इसलिए वह महीने में दस दिन शहर में रहते थे और बाकी समय मध्य प्रदेश के बालाघाट स्थित अपने घर से काम करते थे। वह अपने परिवार में सबसे बड़े थे और अकेले कमाने वाले सदस्य थे। उनके परिवार में माता-पिता और एक छोटी बहन हैं। लेकिन हाल ही में कंपनी के कुछ नियम बदलने के बाद ऋषभ कुछ हफ्ते पहले ही नोएडा आए थे और हादसे वाली बिल्डिंग में बने एक पीजी (पेइंग-गेस्ट) में रूम लेकर रह रहे थे।
पुलिस से पूछा आपे उसे क्यों नहीं बचा पाए?
युवती ने बताया कि ऋषभ का शव दोपहर करीब 3 बजे हमें मिला। इसके बाद हमने एक-एक करके ऋषभ के परिवार, दोस्तों और ऑफिस में फोन करते हुए अनहोनी की खबर सुनाई। इसी दौरान उन्होंने पुलिस से पूछा, 'आप उन्हें क्यों नहीं बचा पाए? आपको देर क्यों हुई?' तो पुलिस ने उससे कहा कि ‘हमने सभी को बचाने की कोशिश की। हमने छह महीने के एक बच्चे को भी बचाया। मुझे नहीं पता कि ऋषभ ने आवाज क्यों नहीं दी या कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी। हम हर दरवाजा खटखटा रहे थे, लेकिन किसी तरह वह हमारी नजर से छूट गए।’
‘वह बहुत ही मासूम चेहरे वाला विनम्र स्वभाव का लड़का था’
युवती ने बताया कि वह ऋषभ को चार साल से जानती थी, और उसी के जरिए उसकी बड़ी बहन भी लगभग एक साल से मृतक को जानती थी। बड़ी बहन ने कहा, 'वह मासूम चेहरे वाला और बहुत विनम्र स्वभाव का लड़का था। भले ही हम दोनों एक ही उम्र के थे, लेकिन वह हमेशा मुझे 'दीदी' कहकर बुलाता था। तीन दिन पहले ही हम साथ में फ्लैट ढूंढ रहे थे और उस वक्त मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कुछ दिन बाद वह हमारे बीच नहीं रहेगा।'
युवती बोली- वह नौकरी के साथ PCS की तैयारी कर रहा था
इसी बीच छोटी बहन बोली, 'मैंने उसके जैसा समझदार, दयालु और शांत इंसान नहीं देखा। वह मेहनती भी था। अपनी नौकरी के साथ-साथ वह स्टेट PCS और UPSC परीक्षाओं की तैयारी भी कर रहा था।' युवक की तारीफ करते हुए आगे उसने कहा, 'वह अपने आस-पास के लोगों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता था, चाहे ऑफिस के बाद किसी को कहीं छोड़ना हो या बाजार ले जाना हो। वह शायद ही कभी मना करता था। अच्छी कमाई के बावजूद वह खुद पर पैसे कम ही खर्च करता था, बल्कि उसे दूसरों पर पैसे खर्च करना ज्यादा पसंद था। उसे बस अपने परिवार और दोस्तों की मदद करने की ही चिंता रहती थी।'
'वह ज्यादातर वक्त बालाघाट से ही काम करता था'
बड़ी बहन ने बताया कि ऋषभ ज्यादातर बालाघाट से काम करता था और जरूरत पड़ने पर ही नोएडा आता था। हाल ही में हालात उस वक्त बदल गए, जब ऑफिस से काम करना जरूरी हो गया, और वह कुछ समय के लिए नोएडा में अपने एक दोस्त के घर रहने चला गया। उसे शहर में आए हुए मुश्किल से दो हफ्ते ही हुए थे।
युवती ने बताया कि आग लगने से दो दिन पहले ही बिल्डिंग के मालिक ने ऋषभ और अन्य किराएदारों से बिल्डिंग खाली करने को कहा था। क्योंकि उसका कहना था कि वह इमारत की मरम्मत कराने वाला है, हालांकि इससे पहले ही ऐसा कुछ हो गया, जिसके बारे में किसी ने कुछ सोचा भी नहीं था। इस घटना के बाद पुलिस ने मकान मालिक के खिलाफ फेज़ 3 पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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