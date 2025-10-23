Hindustan Hindi News
यमुना नदी की सफाई के लिए मशीन खरीदने फिनलैंड पहुंचे प्रवेश वर्मा, वीडियो शेयर कर बताई उसकी खूबियां

संक्षेप: कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह मशीन यहां से बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाएगी और इस मशीन के दिसंबर तक दिल्ली में आने की उम्मीद है। दिल्ली में आते ही इसे यमुना और नजफगढ़ ड्रैन रूपी ये दो जो हमारे सबसे बड़े चैलेंज हैं, उन पर इस मशीन को लगाया जाएगा।

Thu, 23 Oct 2025 01:10 AMSourabh Jain लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा इन दिनों यूरोपीय देश फिनलैंड में हैं, जहां से उन्होंने बुधवार को अपना एक वीडियो शेयर किया। जिसमें उन्होंने बताया कि वह सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग के इंजीनियरों के साथ वहां पहुंचे हैं और यमुना नदी की सफाई के लिए उन्होंने फिनलैंड में एक मशीन पसंद की है, जो कि यमुना की तली में जमी सालों पुरानी गाद को भी अच्छे से साफ कर देगी। साथ ही उन्होंने बताया कि अगर यह मशीन अच्छी निकलती है और हम और भी ऑर्डर करेंगे।

अपनी पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'एक नई आधुनिक मशीन यमुना माँ और दिल्ली के बड़े नालों की सफ़ाई के लिए दिल्ली में दिसम्बर तक आ जाएगी। फ़िनलैंड देश ने पानी से संबंधित समस्याओं में काफ़ी तरक़्क़ी की है। भारत में निर्मित मशीनों के साथ-साथ विश्व की सारी आधुनिक टेक्नोलॉजी को उपयोग में लाएंगे , यमुना माँ को साफ़ करने के लिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में कुछ ही सालों में यमुना मां को साफ़ करके दिखाएंगे।'

अपनी पोस्ट के साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह कह रहे हैं, 'नमस्ते दिल्लीवासियों आपको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं, आज हम आए हैं फिनलैंड में, हमारे साथ में हमारे इरिगेशन व फ्ल़ड कंट्रोल के इंजीनियर्स हैं, यहां पर हम वाटर मास्टर कंपनी में आए हैं, यहां पर एक मशीन है, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यमुना को साफ करने के लिए, यमुना के अंदर आजतक कभी भी किसी भी सरकार ने उसकी ड्रेजिंग नहीं करी, उसकी सफाई नहीं करी। चाहे वह नजफगढ़ ड्रेन हो, जिसको हम साहिबी नदी के नाम से भी जानते हैं। ये मशीन है, जिसको हम ले रहे हैं, इससे यमुना मैया को साफ करने में हमको काफी राहत मिलेगी।'

इसके बाद उन्होंने कहा, 'यह बेहद अत्याधुनिक और मल्टीफंक्शन मशीन है, जो सिल्ट (गाद) को साफ करने के साथ-साथ उसे कट भी करती है, क्योंकि वहां पर 50-100 साल से कभी सिल्टिंग नहीं उठी है, जिससे कि सिल्टिंग एकदम पत्थर की तरह हो गई है। ऐसे में यह मशीन पानी के नीचे जाकर सिल्ट को पूरा सक करके पाइप के जरिए सरफेस तक भेज देती है, और अगर सिल्ट बहुत ज्यादा सख्त है तो यह मशीन उसे कट करके उसे सेमी सॉलिड में बदलकर ऊपर भेज देती है।

उन्होंने बताया कि इस मशीन के साथ माउथ (जो फ्लोटिंग मटेरियल को उठा लेता है) और कटर भी आता है। यह मशीन छह मीटर तक यमुना के अंदर जाकर वहां पर फ्लोट भी कर सकती है, और वहां पर अपने पैर फैलाकर आसानी से खुदाई भी कर सकती है। इस मशीन के पीछे एक क्रेन है, जो इन पाइपों को जोड़ने का काम करती है।

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि यह मशीन यहां से बहुत जल्दी डिस्पैच हो जाएगी और इस मशीन के दिसंबर तक दिल्ली में आने की उम्मीद है। दिल्ली में आते ही इसे यमुना और नजफगढ़ ड्रैन ये दो जो हमारे सबसे बड़े चैलेंज हैं, उन पर इस मशीन को लगाया जाएगा। अगर इस मशीन का मॉडल सक्सेसफुल रहता है तो हम ऐसी और भी मशीनें लेने की योजना बना रहे हैं। इसमें दी गई ड्राइवर सीट एयर कंडीशंड है, जिससे कि वह हर तरह के मौसम में परेशान हुए बिना ज्यादा से ज्यादा काम कर सकता है। यह मशीन बहुत ही जल्दी दिल्ली आएगी, और दिल्ली आने के बाद में हमारा जो सपना है यमुना मैया को साफ करने का संकल्प है, उसी की दिशा में हम काम करेंगे।

