प्रतीक शर्मा का 'निमो यादव' अकाउंट क्यों किया ब्लॉक, X ने अदालत में बताई पीएम मोदी से जुड़ी वजह
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद सामने आया है। कंपनी ने अदालत में पैरोडी अकाउंट 'निमो यादव' को ब्लॉक करने के पीछे की असली वजह बताई है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ‘डॉ. निमो यादव’ नाम से चल रहे पैरोडी अकाउंट को केंद्र सरकार के आदेश पर ब्लॉक किया गया है। यह कार्रवाई सूचना मंत्रालय के निर्देश पर की गई है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, इस अकाउंट पर ऐसे पोस्ट किए गए थे जिन्हें 'मानहानिकारक' माना गया। आरोप है कि फोटो, वीडियो और AI आधारित कंटेंट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।
इस मामले में याचिका प्रतीक शर्मा ने दायर की है, जो ‘डॉ. निमो यादव’ नाम का पैरोडी अकाउंट से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई पुरुषैन्द्र कुमार की अदालत में चल रही है और अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की गई है।
सरकार का कहना है कि इस तरह के पोस्ट 'झूठे नैरेटिव' फैलाते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। हलफनामे में बताया गया कि यह कार्रवाई आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत की गई। नियमों के तहत नोडल अधिकारियों से अनुरोध मिलने के बाद संबंधित कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान और संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्यापित जानकारी नहीं मिल पाई।
X ने उठाए सवाल
वहीं, X ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि 12 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। ज्यादातर कंटेंट धारा 69A के दायरे में नहीं आता। पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना 'अत्यधिक और असंगत' कदम है। कंपनी के अनुसार, पोस्ट-लेवल ब्लॉकिंग एक बेहतर और कम दखल देने वाला विकल्प हो सकता था।
सुनवाई का मौका नहीं देने का आरोप
X ने यह भी कहा कि अकाउंट धारकों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कंपनी का दावा है कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक रोक है।
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