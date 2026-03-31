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प्रतीक शर्मा का 'निमो यादव' अकाउंट क्यों किया ब्लॉक, X ने अदालत में बताई पीएम मोदी से जुड़ी वजह

Mar 31, 2026 02:11 pm ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान
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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X और केंद्र सरकार के बीच एक नया विवाद सामने आया है। कंपनी ने अदालत में पैरोडी अकाउंट 'निमो यादव' को ब्लॉक करने के पीछे की असली वजह बताई है।

प्रतीक शर्मा का 'निमो यादव' अकाउंट क्यों किया ब्लॉक, X ने अदालत में बताई पीएम मोदी से जुड़ी वजह

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया कि ‘डॉ. निमो यादव’ नाम से चल रहे पैरोडी अकाउंट को केंद्र सरकार के आदेश पर ब्लॉक किया गया है। यह कार्रवाई सूचना मंत्रालय के निर्देश पर की गई है। कोर्ट में दाखिल हलफनामे के मुताबिक, इस अकाउंट पर ऐसे पोस्ट किए गए थे जिन्हें 'मानहानिकारक' माना गया। आरोप है कि फोटो, वीडियो और AI आधारित कंटेंट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी को गलत तरीके से पेश किया गया और उनकी छवि खराब करने की कोशिश की गई।

इस मामले में याचिका प्रतीक शर्मा ने दायर की है, जो ‘डॉ. निमो यादव’ नाम का पैरोडी अकाउंट से जुड़े बताए जा रहे हैं। मामले की सुनवाई पुरुषैन्द्र कुमार की अदालत में चल रही है और अगली सुनवाई अगले हफ्ते तय की गई है।

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सरकार का कहना है कि इस तरह के पोस्ट 'झूठे नैरेटिव' फैलाते हैं, जिससे सार्वजनिक व्यवस्था और देश की आंतरिक सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। हलफनामे में बताया गया कि यह कार्रवाई आईटी एक्ट सेक्शन 69A के तहत की गई। नियमों के तहत नोडल अधिकारियों से अनुरोध मिलने के बाद संबंधित कंटेंट को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया गया। सरकार ने यह भी कहा कि अकाउंट चलाने वाले व्यक्ति की पहचान और संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन सत्यापित जानकारी नहीं मिल पाई।

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X ने उठाए सवाल

वहीं, X ने इस कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। कंपनी का कहना है कि 12 अकाउंट्स को ब्लॉक करने का आदेश कानून के अनुरूप नहीं है। ज्यादातर कंटेंट धारा 69A के दायरे में नहीं आता। पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना 'अत्यधिक और असंगत' कदम है। कंपनी के अनुसार, पोस्ट-लेवल ब्लॉकिंग एक बेहतर और कम दखल देने वाला विकल्प हो सकता था।

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सुनवाई का मौका नहीं देने का आरोप

X ने यह भी कहा कि अकाउंट धारकों को सुनवाई का मौका नहीं दिया गया, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है। कंपनी का दावा है कि पूरे अकाउंट को ब्लॉक करना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अनावश्यक रोक है।

Gaurav Kala

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Gaurav Kala

गौरव काला: वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम सदस्य

संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: गौरव काला का भारतीय डिजिटल मीडिया जगत में एक दशक से अधिक का अनुभव है। वह वर्ष 2011 से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वर्तमान में, वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट टीम सेक्शन का हिस्सा हैं। पिछले पांच वर्षों से वह पहले होम टीम का हिस्सा रहे और अब बड़ी बखूबी से स्टेट टीम में अपनी जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। उन्हें डिजिटल पाठकों की पसंद और बदलती प्रवृत्तियों (Trends) को समझने में विशिष्ट महारत हासिल है। गौरव का करियर प्रिंट मीडिया से शुरू होकर टीवी जगत और डिजिटल मीडिया तक फैला हुआ है। यही वजह है कि उनकी खबरों में गहराई और सटीकता की झलक दिखती है।


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