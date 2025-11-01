Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspratapgarh to madalpur 6 km road construction start faridabad many colonies villages better connectivity ncr
प्रतापगढ़ टू मादलपुर तक 6 KM सड़क का काम शुरू, फरीदाबाद में कई कॉलोनियों और गांवों को मिलेगी राहत

प्रतापगढ़ टू मादलपुर तक 6 KM सड़क का काम शुरू, फरीदाबाद में कई कॉलोनियों और गांवों को मिलेगी राहत

संक्षेप: फरीदाबाद में प्रतापगढ़ से मादलपुर तक 6 किमी लंबी खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग ने तारकोल की सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस सड़क के बनने से एक दर्जन कॉलोनियों और गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

Sat, 1 Nov 2025 02:46 PMPraveen Sharma हिन्दुस्तान, फरीदाबाद
share Share
Follow Us on

फरीदाबाद जिले के गांव प्रतापगढ़ से मादलपुर तक 6 किलोमीटर लंबी खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को तारकोल की सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी की तरफ से 15 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से आसपास की एक दर्जन कॉलोनियों और गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

गांव प्रतापगढ़ से मादलपुर तक करीब साढ़े 6 किलोमीटर लंबी सड़क है। गुरुग्राम नहर के साथ बनी यह सड़क कई सालों से खस्ताहाल अवस्था में थी। यह सड़क सुरूरपुर, जीवन नगर, गौंछी सहित और आसपास बनी 10 से अधिक कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक रोड का काम करती है। पहले बरसात के मौसम में यह मार्ग कीचड़ और गड्ढों से भर जाती थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पक्की सड़क बनने से न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।

ये भी पढ़ें:ग्रेटर नोएडा के लिए गुड न्यूज, नॉलेज पार्क-1 और 2 को जोड़ने को बनेगा नया रास्ता

लोक निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को तालकोल की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से इस सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान क्षेत्रवासियों के लिए यह काम किसी राहत से कम नहीं है। यह सड़क मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही है। सड़क बनने से ग्रामीणों के शहर तक आने-जाने में 20 से 25 मिनट की बचत होगी। साथ ही, इस मार्ग से लगभग 10 से 12 कॉलोनियों और गांवों के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र भाटी ने बताया कि इस सड़क के निर्माण की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अब जब निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सड़क पूरी तरह बनकर तैयार होगी और आवागमन सुगम होगा।

भविष्य में इस सड़क को सोहना तक विस्तारित करने की भी योजना बनाई जा रही है। इससे फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच एक वैकल्पिक मार्ग भी विकसित हो जाएगा। स्थानीय निवासी सुनील ने कहा कि पहले इस रास्ते पर चलना मुश्किल था। अब हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।

वाहनों का दवाब घटेगा

बल्लभगढ़ से मादलपुर जाने के लिए अभी लोगों को सोहना रोड का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस रोड पर जाम से जूझना पड़ता है। पांच मिनट की दूरी तय करने में लोगों को डेढ़ घंटे तक का समय लग जाता है, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। स्थानीय लोगों ने बताया कि इस सड़क से बल्लभगढ़-सोहना रोड पर वाहनों का दबाव कम होगा। प्रतापगढ़ से मादलपुर और तालकोल होकर जाने वाले वाहन अब सीधे इस सड़क का उपयोग करेंगे।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Faridabad News old faridabad
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।