प्रतापगढ़ टू मादलपुर तक 6 KM सड़क का काम शुरू, फरीदाबाद में कई कॉलोनियों और गांवों को मिलेगी राहत

संक्षेप: फरीदाबाद में प्रतापगढ़ से मादलपुर तक 6 किमी लंबी खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग ने तारकोल की सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। इस सड़क के बनने से एक दर्जन कॉलोनियों और गांवों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी।

फरीदाबाद जिले के गांव प्रतापगढ़ से मादलपुर तक 6 किलोमीटर लंबी खस्ताहाल सड़क की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को तारकोल की सड़क बनाने का कार्य शुरू कर दिया गया है। निर्माण एजेंसी की तरफ से 15 दिन में काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस सड़क के बनने से आसपास की एक दर्जन कॉलोनियों और गांवों में रहने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा।

गांव प्रतापगढ़ से मादलपुर तक करीब साढ़े 6 किलोमीटर लंबी सड़क है। गुरुग्राम नहर के साथ बनी यह सड़क कई सालों से खस्ताहाल अवस्था में थी। यह सड़क सुरूरपुर, जीवन नगर, गौंछी सहित और आसपास बनी 10 से अधिक कॉलोनियों के लिए एक महत्वपूर्ण लिंक रोड का काम करती है। पहले बरसात के मौसम में यह मार्ग कीचड़ और गड्ढों से भर जाती थी, जिससे लोगों को भारी परेशानी झेलनी पड़ती थी। पक्की सड़क बनने से न केवल आवागमन में सुधार होगा, बल्कि क्षेत्र के विकास को भी नई गति मिलेगी।

लोक निर्माण विभाग की ओर से शुक्रवार को तालकोल की सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया गया है। लंबे समय से इस सड़क की बदहाल स्थिति से परेशान क्षेत्रवासियों के लिए यह काम किसी राहत से कम नहीं है। यह सड़क मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत बनाई जा रही है। सड़क बनने से ग्रामीणों के शहर तक आने-जाने में 20 से 25 मिनट की बचत होगी। साथ ही, इस मार्ग से लगभग 10 से 12 कॉलोनियों और गांवों के निवासियों को बेहतर कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। सामाजिक कार्यकर्ता राजेंद्र भाटी ने बताया कि इस सड़क के निर्माण की मांग कई वर्षों से की जा रही थी। उन्होंने कहा कि अब जब निर्माण कार्य शुरू हो गया है, तो लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही सड़क पूरी तरह बनकर तैयार होगी और आवागमन सुगम होगा।

भविष्य में इस सड़क को सोहना तक विस्तारित करने की भी योजना बनाई जा रही है। इससे फरीदाबाद और गुरुग्राम के बीच एक वैकल्पिक मार्ग भी विकसित हो जाएगा। स्थानीय निवासी सुनील ने कहा कि पहले इस रास्ते पर चलना मुश्किल था। अब हमारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी।