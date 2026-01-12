हमको पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार; अभिनेता प्रशांत तमांग की मौत पर दिल्ली पुलिस

संक्षेप: इंडियन आइडल सीजन थ्री के विजेता और अभिनेता प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तमांग की पत्नी उन्हें इलाज के लिए माता चानन देवी हॉस्पिटल ले गईं थीं।

इंडियन आइडल सीजन थ्री के विजेता और अभिनेता प्रशांत तमांग का 43 साल की उम्र में निधन हो गया। दिल्ली स्थित आवास पर तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उन्हें स्ट्रोक आया था। दिल्ली पुलिस के मुताबिक, तबीयत बिगड़ने के बाद प्रशांत तमांग की पत्नी उन्हें इलाज के लिए माता चानन देवी हॉस्पिटल ले गईं जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। हम प्रशांत तमांग की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद ही कुछ कह सकेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पुलिस ने जुटाए साक्ष्य दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिमन्यु पोसवाल ने कहा कि पुलिस को 3.10 बजे माता चानन देवी हॉस्पिटल से एक एमएलसी मिली। हमें जानकारी मिली कि रघु नगर के रहने वाले प्रशांत तमांग को हॉस्पिटल में मृत घोषित कर दिया गया है। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहां गए और एमएलसी ली। क्राइम टीम और एफएसएल टीम मृतक के घर पहुंची और सबूत इकट्ठा किए।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट का इंतजार, पत्नी का लिया बयान डेड बॉडी को पोस्टमॉर्टम के लिए डीडीयू हॉस्पिटल भेजा गया है ताकि मौत की वजह पता चल सके। उनकी पत्नी और बेटी उनके साथ रहती थीं। उनकी पत्नी ही उनको अस्पताल लेकर पहुंची थीं। उनका बयान और दूसरी बातें रिकॉर्ड कर ली गई हैं। जब तक फाइनल पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक कुछ भी संदिग्ध बताना मुश्किल होगा।

राजेश घाटानी फेसबुक पर दी सूचना इंडियन आइडल- 3 के विजेता और 'पाताल लोक 2' में नजर आए प्रशांत तमांग की मौत की खबर सबसे पहले उनके एक अन्य मित्र राजेश घाटानी ने सोशल मीडिया पर साझा की थी। घाटानी ने फेसबुक पर लिखा- बेहद दुखद खबर लिखते हुए मेरा दिल भारी हो रहा है! ईश्वर करे आप बैकुंठ में रहें! प्रशांत भाई को मेरी श्रद्धांजलि।

ममता बनर्जी ने जताया शोक वहीं अभिनेता प्रशांत तमांग के निधन पर दिग्गज हस्तियों ने शोक प्रकट किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए प्रशांत तमांग के निधन पर गहरा दुख जताया। उन्होंने कहा कि मशहूर गायक और कलाकार प्रशांत तमांग के अचानक निधन से दुखी हूं। वह बंगाल के लोगों के लिए बहुत खास थे।