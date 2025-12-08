AQI ऐसा टेम्परेचर है..., CM रेखा के बयान पर बोले प्रशांत भूषण- ‘इन्हें नोबेल प्राइज देना चाहिए’

Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPrashant Bhushan said, CM Rekha should be awarded the Nobel Prize, on calling AQI as 'temperature'.
संक्षेप:

जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने सीएम रेखा के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए व्यंग्य भरे अंदाज में कहा है- ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री! इनको नोबल प्राइज जरूर देना चाहिए।

Dec 08, 2025 02:46 pm ISTRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता का पलूशन से जुड़ा एक बयान तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने AQI को 'टेम्परेचर' बता दिया है। जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने सीएम रेखा के इस बयान का वीडियो शेयर करते हुए व्यंग्य भरे अंदाज में कहा है- "ये हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री! इनको नोबल प्राइज जरूर देना चाहिए।" जानिए क्या है पूरा मामला और एक्स यूजर के इस पर क्या रिएक्शन हैं।

पलूशन मॉनीटरिंग सेंटर पर पानी गिराने पर क्या बोलीं

सबसे पहले आपको सीएम रेखा गुप्ता द्वारा दिए गए बयान को बताते हैं। सीएम रेखा से इंटरव्यू के दौरान पॉल्यूशन मॉनीटरिंग सेंटर पर पानी छिड़काए जाने का सवाल किया गया था। इसके जवाब में रेखा गुप्ता ने कहा- मॉनटरिंग टावर उन्हीं सरकारों के लगाए हुए हैं। हॉट स्पॉट वो होता है, जहां सबसे ज्यादा पलूशन होता है। सॉल्यूशन क्या है- आप वहां स्प्रे करते हैं, वॉटरिंग करते हैं। मिट्टी को बैठाने का काम करते हैं। इसलिए स्प्रे हॉटस्पॉट पर ही करेंगे।

AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, जो किसी भी...

इसके बाद सीएम रेखा गुप्ता ने AQI एक टेंपरेचर वाला अजब-गजब बयान दे डाला। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बयान की चर्चाएं तेज होने लगीं। बयान में सीएम ने कहा- AQI एक ऐसा टेम्परेचर है, जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट से पता चलता है और इसमें वाटरिंग इज़ दि ओनली सॉल्यूशन (मतलब इसके लिए पानी देना ही एक मात्र तरीका है।) ये हम भी कर रहे हैं, पिछली सरकारें भी कर रही थीं। ये सब हॉट स्पॉट पर ही होता है। इसलिए जहां पलूशन होगा, वहीं तो जाकर सफाई करेंगे।

बयान सामने आने के बाद जाने-माने वकील प्रशांत भूषण ने अपने एक्स अकाउंट से इस वीडियो को शेयर करते हुए उनके बयान को कोट करते हुए आगे लिखा- "ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री! इनको नोबल प्राइज़ ज़रूर देना चाहिए।" सुमेर नामक यूजर प्रशांत के ट्वीट के जवाब में लिखा- सामने बैठे लोग भी इस परम ज्ञान को बड़ी गंभीरता से सुन रहें है। मनीष मिश्रा नामक यूजर ने प्रशांत किशोर के समर्थन में लिखा- ये हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री इनकी इस ‘वैज्ञानिक खोज’ पर तो नोबेल प्राइज़ देना ही चाहिए।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
