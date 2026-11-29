4 घंटे इंतजार, फिर प्रांजल दहिया का शो रद्द, गुरुग्राम में हंगामा, दर्शकों ने मांगा रिफंड
गुरुग्राम के एक क्लब में प्रांजल दहिया का शो रद्द होने पर दर्शकों ने हंगामा कर दिया। लोगों ने रिफंड की मांग की। वहीं प्रांजल ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी। लोगों का कहना था कि 4 घंटे इंतजार कराने के बाद शो कैंसिल किया गया।
गुरुग्राम में शनिवार रात हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया का शो रद्द होने पर हंगामा हो गया। यह आयोजन एक क्लब में था। सैकड़ों प्रशंसक रात 9 बजे से पहले ही पहुंच गए थे लेकिन रात करीब 1 बजे खराब सेहत को वजह बताते हुए शो रद्द करने की घोषणा की गई। इस शो का टिकट 2,000 रुपये का था। इतना ही नहीं वीआईपी टेबल के टिकट की कीमत 50 हजार रुपये तक की थी। लोगों ने रिफंड नहीं मिलने पर हंगामा किया। बाउंसरों पर वीडियो डिलीट कराने के भी आरोप लगे। दहिया ने इंस्टाग्राम पर माफी मांगी और नई तारीख जल्द बताने की बात कही है।
चार घंटे तक इंतजार करते रहे लोग
प्राप्त जानकारी के मुताबिक, गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित अल्फा क्लब में हरियाणवी कलाकार प्रांजल दहिया का शो शनिवार रात को होना था। लोग शनिवार रात 9 बजे शो शुरू होने के समय से काफी पहले ही कतार में लग कर क्लब पहुंच गए थे। लोग लगभग चार घंटे से अधिक समय तक शो के शुरू होने का इंतजार करते रहे।
तबीयत खराब का हवाला दे शो किया कैंसिल
लगभग रात 1 बजे क्लब प्रबंधन ने माइक पर कहा कि डांसर मॉडल प्रांजल दहिया की तबीयत खराब है। इस वजह से कार्यक्रम रद्द किया जाता है। इसके बाद लोगों का धैर्य जवाब दे गया। लोग शो रद्द होने के कारण भड़क उठे। इसके बाद लोगों ने 'रिफंड' की मांग की और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया।
प्रांजल दहिया ने मांगी माफी, कहा- जल्द नई तारीख
वहीं प्रांजल दहिया ने शो रद्द होने को लेकर इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की और माफी मांगी। साथ ही जल्द नई तारीख घोषित करने का वादा किया। प्रांजल दहिया ने अपनी पोस्ट में लिखा- अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मैं आज गुरुग्राम के सेक्टर-29 स्थित अल्फा क्लब में अपना शो नहीं कर पाऊंगी। असुविधा के लिए मैं हृदय से क्षमा मांगती हूं। मैं आपकी समझ की सराहना करती हूं। अगली तारीख की घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी। साभार - टीम प्रांजल दहिया।
रिफंड मांगने लगे लोग, नहीं दिया तो हंगामा
बता दें कि क्लब लगभग 10 दिनों से सोशल मीडिया और पोस्टरों के माध्यम से प्रांजल दहिया के इस शो का प्रचार कर रहा था। गुरुग्राम के सेक्टर-10ए के निवासी रिंकू और सोनू के अनुसार, शो की शुरुआती टिकट की कीमत 2,000 रुपये थी। वहीं वीआईपी टेबल 50 हजार रुपये तक में बुक की गई थीं। बताया जाता है कि लोग टिकट के रिफंड मांगने लगे। जब रिफंड नहीं दिया गया तो मौके पर जमा लोगों और क्लब प्रबंधन के बीच बहस शुरू हो गई। लोगों की ओर से हंगामा किया जाने लगा। आरोप है कि क्लब के बाउंसरों ने कुछ युवकों को अपने मोबाइल फोन से वीडियो डिलीट करने के लिए भी मजबूर किया।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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