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उमर खालिद जेल में इसलिए हैं ताकि…; प्रकाश राज ने JNU के पूर्व स्कॉलर को लेकर बड़ी बात कह दी

Apr 29, 2026 11:15 am ISTSubodh Kumar Mishra पीटीआई, बेंगलुरु
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अभिनेता प्रकाश राज ने जेल में बंद उमर खालिद को लेकर विवादित बयान दिया है। अभिनेता ने कहा कि उमर खालिद देश में हर किसी के लिए खड़े थे और लड़ रहे थे। उनकी कैद एक ऐसे समाज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है जो जेल में बदल रहा है। अभिनेता ने कहा कि जेल में उमर और भी ज्यादा निखर रहे हैं।

उमर खालिद जेल में इसलिए हैं ताकि…; प्रकाश राज ने JNU के पूर्व स्कॉलर को लेकर बड़ी बात कह दी

अभिनेता प्रकाश राज ने जेल में बंद उमर खालिद को लेकर विवादित बयान दिया है। अभिनेता ने कहा कि उमर खालिद देश में हर किसी के लिए खड़े थे और लड़ रहे थे। उनकी कैद एक ऐसे समाज के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक है जो जेल में बदल रहा है।

अभिनेता प्रकाश राज ने मंगलवार को बेंगलुरु इंटरनेशनल सेंटर में 'उमर खालिद एंड हिज वर्ल्ड' नामक पुस्तक पर हुई एक पैनल चर्चा में हिस्सा लिया। इस पैनल में लेखक-इतिहासकार रामचंद्र गुहा और इतिहासकार जानकी नायर भी शामिल थे। कार्यक्रम में उमर खालिद की लेखनी, उनकी जेल-यात्रा और किताब में लिखी गई व्यापक राजनीतिक और सामाजिक संदर्भों पर चर्चा की गई।

'मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'

अभिनेता प्रकाश राज ने कहा कि जब हम यहां बैठे हैं, तब सत्ताधारी शासन के सर्वोच्च नेता ने चुनाव प्रचार के दौरान एक बयान दिया है। उन्होंने कहा, 'मुझे अपना वोट दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा'। अभिनेता ने कहा कि मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि उमर खालिद हम सभी के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं। वह जेल में इसलिए हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह देश एक जेल न बन जाए। उमर खालिद के लिए जेल जाना एक तरह के 'फर्मेंटेशन' जैसा है, जहां वह और भी ज्यादा निखर रहे हैं। उन्होंने यह उम्मीद भी जताई कि जब वह जेल से बाहर आएंगे तो और भी ज्यादा गहरी बातें करेंगे।

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आठ अलग-अलग उमर खालिद को सामने लाती है

लेखक और इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने कहा कि इस किताब में कई अलग-अलग तरह के लोगों के लेख शामिल हैं। कम से कम आठ अलग-अलग उमर खालिद को सामने लाती है। इसमें एक विचारक, एक लेखक और आजादी और इंसाफ के लिए पूरी तरह से समर्पित एक लोकतांत्रिक सोच वाला नागरिक शामिल है। उन्होंने खालिद की जेल में लिखी बातों का भी जिक्र किया।

उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव भी लाए

गुहा ने कहा कि जेल की तमाम मुश्किलों के बावजूद इसने उनकी जिंदगी में कई अच्छे बदलाव भी लाए हैं। गुहा ने इसे एक कभी न बुझने वाली भावना बताया। गुहा ने आगे कहा कि यह किताब बहुत ही पेचीदा, समझदारी भरी और संतुलित रचना है। इस तरह के लेखों के संग्रह को संपादित करने के बजाय अपनी खुद की किताब लिखना ज्यादा आसान है।

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ऐतिहासिक पल का दस्तावेज है

जानकी नायर ने अपनी बात रखते हुए कहा कि यह किताब किसी एक व्यक्ति की कहानी से कहीं आगे बढ़कर एक व्यापक ऐतिहासिक प्रक्रिया को दर्ज करती है। यह किताब असल में भारत के एक बहुत ही अहम ऐतिहासिक पल का दस्तावेज है। इतिहासकार ने आगे कहा कि यह किताब हाल के सालों में भारतीय मुसलमानों को बदनाम करने, उनकी जमीन-जायदाद छीनने, उन्हें जेल में डालने और उनकी मौत की गवाह है। उन्होंने 'जिहाद' जैसे शब्दों के अपमानजनक नाम के तौर पर बढ़ते इस्तेमाल की भी आलोचना की। नायर ने कहा कि आज के कार्यक्रम के बाद हम इस लिस्ट में 'बुक जिहाद' भी जोड़ सकते हैं। और शायद यह हमारी शब्दावली में भी शामिल हो जाएगा। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि ऐसी बातें ऐतिहासिक सच बन गई हैं, जिनके गंभीर नतीजे हो सकते हैं।

14 सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद

जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (जेएनयू) के पूर्व रिसर्च स्कॉलर खालिद, उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगों में कथित भूमिका के लिए 14 सितंबर 2020 से तिहाड़ जेल में बंद हैं। 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उस फैसले की समीक्षा की मांग की थी जिसके तहत उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों पर विश्वास करने के लिए उचित आधार मौजूद हैं।

बता दें कि दिल्ली में फरवरी 2020 में नागरिकता (संशोधन) अधिनियम और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच दंगे भड़क उठे थे। इसमें 53 लोगों की मौत हो गई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे।

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Subodh Kumar Mishra

लेखक के बारे में

Subodh Kumar Mishra

सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।

ज्यादातर नेशनल और स्टेट डेस्क पर काम करने का अवसर मिलने के कारण राजनीतिक और सामाजिक विषयों से जुड़ी खबरों में दिलचस्पी बढ़ती गई। कई लोकसभा और विधानसभा चुनावों की खबरों की पैकेजिंग टीम का हिस्सा रहने के कारण भारतीय राजनीति के गुणा-भाग को समझने का मौका मिला।

शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो सुबोध ने बीएससी (ऑनर्स) तक की अकादमिक शिक्षा हासिल की है। साइंस स्ट्रीम से पढ़ने के कारण उनके पास चीजों को मिथ्यों से परे वैज्ञानिक तरीके से देखने की समझ है। समाज से जुड़ी खबरों को वैज्ञानिक कसौटियों पर जांचने-परखने की क्षमता है। उन्होंने मास कम्यूनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया है। इससे उन्हें खबरों के महत्व, खबरों के एथिक्स, खबरों की विश्वसनीयता और पठनीयता आदि को और करीब से सीखने और लिखने की कला में निखार आया। सुबोध का मानना है कि खबरें हमेशा प्रमाणिकता की कसौटी पर कसा होना चाहिए। सुनी सुनाई और कल्पना पर आधारित खबरें काफी घातक साबित हो सकती हैं, इसलिए खबरें तथ्यात्मक रूप से सही होनी चाहिए। खबरों के चयन में क्रॉस चेकिंग को सबसे महत्वपूर्ण कारक मानने वाले सुबोध का काम न सिर्फ पाठकों को केवल सूचना देने भर का है बल्कि उन्हें सही, सुरक्षित और ठोस जानकारी उपलब्ध कराना भी है।

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