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चलती ट्रेन से अचानक लापता हो गई थी प्रज्ञा… रहस्यमयी लापता केस पर रेलवे ने क्या बताया

Gaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Pragya Singh meet family: प्रज्ञा सिंह आखिरकार अपने परिवार से मिल गई है। पुलिस और रेलवे की मदद से प्रज्ञा को परिवार के सुपुर्द किया गया। रेलवे ने प्रज्ञा लापता प्रकरण पर पहली बार आधिकारिक बयान दिया है।

चलती ट्रेन से अचानक लापता हो गई थी प्रज्ञा… रहस्यमयी लापता केस पर रेलवे ने क्या बताया

Pragya Singh meet family: देहरादून से गाजियाबाद जा रही नंदा देवी एक्सप्रेस से रहस्यमयी तरीके से लापता हुईं प्रज्ञा सिंह को आखिरकार सकुशल बरामद कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। प्रज्ञा को ढूंढने में यूपी और उत्तराखंड पुलिस को 6 दिन लग गए। इस दौरान पुलिस और खुफिया एजेसियों ने प्रज्ञा को लेकर काफी माथा-पच्चीसी की, लेकिन जब प्रज्ञा ने खुद फोन करके मां को अपनी लोकेशन बताई तो राज खुला। प्रज्ञा 5 मई की रात हरिद्वार के लक्सर रेलवे स्टेशन के पास से गायब हुई थी और 11 मई को बिहार के बेगूसराल में मिली। इस पूरे मामले में उत्तर रेलवे ने पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है।

उत्तर रेलवे के मुताबिक, 5 मई को प्रज्ञा सिंह अपने पति मनीष के साथ गाड़ी संख्या 12402 देहरादून-कोटा नंदा देवी एक्सप्रेस में सफर कर रही थीं। यात्रा के दौरान वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं। काफी तलाश के बाद जब उनका कोई सुराग नहीं मिला तो उनके पति ने लक्सर जीआरपी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सोशल मीडिया पर मामला तेजी से चर्चा में आने के बाद रेलवे प्रशासन भी पूरी तरह सक्रिय हो गया।

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रेलवे बोला- यात्रियों की सुरक्षा उनकी प्राथमिकता

रेलवे प्रशासन और जीआरपी लक्सर ने संयुक्त रूप से लगातार जांच, तकनीकी ट्रैकिंग और विभिन्न स्टेशनों पर निगरानी शुरू की। आखिरकार प्रज्ञा सिंह को मुगलसराय यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से सकुशल बरामद कर लिया गया। सोमवार दोपहर रेलवे पुलिस ने उन्हें पूरी सुरक्षा के साथ उनके पति और परिवार को सौंप दिया।

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ट्रेन से क्यों और कैसे लापता हुई प्रज्ञा

हरिद्वार पुलिस के मुताबिक, प्रज्ञा से पूछताछ में कई बातें सामने आई हैं। उन्होंने बताया कि ट्रेन में उनका अपने पति मनीष से किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया था। जब रात को ट्रेन में मनीष सो गया तो नाराज प्रज्ञा चुपचाप ट्रेन से उतरी और दूसरी ट्रेन पकड़ ली। प्रज्ञा बिना टिकट बिहार की ट्रेन पर चढ़ गई और बेगूसराय स्टेशन पहुंच गई। वहां से उन्होंने अपनी मां और मनीष को फोन करके बताया कि वे चिंता न करे वह अपनी मौसी के घर बिहार में सुरक्षित हैं।

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अनहोनी की आशंका थी

दरअसल, इस पूरे घटनाक्रम में पुलिस और परिवार को प्रज्ञा के साथ किसी अनहोनी की आशंका थी। जब मुज्जफरनगर रेलवे स्टेशन पर मनीष की आंख खुली तो उन्होंने पाया कि प्रज्ञा वहां नहीं है। उन्होंने उसे पूरी ट्रेन में खोजा, यात्रियों से पूछा... लेकिन कुछ सुराग नहीं लगा। इसके बाद अगले स्टेशन पर उतरकर मनीष ने पुलिस में कंप्लेन की और पूरा मामला बताया। इस मामले में खराब सीसीटीवी कैमरा भी पुलिस की जांच में बाधा बने। दरअसल, लक्सर स्टेशन से मुजफ्फरनगर स्टेशन के बीच सीसीटीवी काम नहीं कर रहे थे। ऐसे में परिवार को आशंका थी कि प्रज्ञा के साथ कुछ गलत हुआ है। वे काफी घबराए हुए और चिंतित थे।

रेलवे की अपील

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु शेखर उपाध्याय ने कहा कि जैसे ही मामला सोशल मीडिया और स्थानीय पुलिस के जरिए संज्ञान में आया, रेलवे की टीमों ने दिन-रात काम शुरू कर दिया।

उन्होंने कहा, “यात्रियों की सुरक्षा और उनका कल्याण ही भारतीय रेल का परम ध्येय है। हमें खुशी है कि महिला यात्री को सुरक्षित उनके परिवार से मिला दिया गया है।” रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा के दौरान किसी भी आपात स्थिति या संदिग्ध घटना की जानकारी तुरंत रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर दें, ताकि समय रहते मदद पहुंचाई जा सके।

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संक्षिप्त विवरण: गौरव काला पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। वह विशेष रूप से हिमालयी राज्य उत्तराखंड के अलावा, दिल्ली-एनसीआर, मध्यप्रदेश, झारखंड समेत कई हिंदी बेल्ट के राज्यों की खबरें कवर कर रहे हैं।


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