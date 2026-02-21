मेट्रो निर्माण के चलते सालभर के लिए बंद होने जा रही दिल्ली की यह सड़क, ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी जारी
एडवायजरी में ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि गोल डाक खाना से पंडित पंत मार्ग पर आने वाली गाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे डॉ. बिशंबर दास मार्ग लें, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड (GRG रोड) की ओर बढ़ें और फिर चर्च रोड की ओर चर्च लेन का इस्तेमाल करें।
दिल्ली की यातायात पुलिस ने शनिवार को एक बेहद महत्वपूर्ण ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें उसने बताया है कि GRG सर्कल और PM सर्कल के बीच पंडित पंत मार्ग सोमवार (23 फरवरी) से करीब सालभर के लिए बंद होने जा रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि यहां पर 'युगे युगीन भारत' अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन का निर्माण कार्य होना है, इसी वजह से इस सड़क पर अगले 12 महीनों के लिए आम लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध रहेगा। यह खबर उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो दिल्ली के लुटियंस जोन (सेंट्रल दिल्ली) से होकर गुजरते हैं।
ट्रैफिक पुलिस ने इस प्रतिबंध की वजह से लोगों को होने वाली परेशानी से बचाने के लिए कहा कि गोल डाक खाना से पंडित पंत मार्ग पर आने वाली गाड़ियों को सलाह दी जाती है कि वे डॉ. बिशंबर दास मार्ग लें, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड (GRG रोड) की ओर बढ़ें और फिर चर्च रोड की ओर चर्च लेन का इस्तेमाल करें। इसी तरह, चर्च रोड से आने वाली गाड़ियों को GRG रोड, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग की ओर जाने के लिए लेन लेने की सलाह दी गई है।
साथ ही इलाके में भीड़ कम करने के लिए पुलिस ने संसद मार्ग, पटेल चौक गोल चक्कर, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बिशंबर दास रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और महादेव रोड जैसे दूसरे रास्ते सुझाए हैं। साथ ही ISBT, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट की ओर जाने वाले लोगों को सलाह दी गई है कि वे यातायात पाबंदियों को देखते हुए अतिरिक्त समय निकालकर अपनी यात्रा की प्लानिंग सावधानी से करें।
एडवाइजरी में सुझाए गए मार्ग
गोल डाक खाने से PP मार्ग की ओर से आने वाले वाहनों को सलाह- पंडित पंत मार्ग के बजाय डॉ. बिशंबर दास मार्ग से होते हुए गुरुद्वारा रकाबगंज रोड (GRG रोड) जाएं और फिर चर्च लेन का उपयोग कर चर्च रोड की ओर बढ़ें।
चर्च रोड की ओर से आने वाले वाहनों को सलाह- गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग की ओर जाने के लिए चर्च लेन का उपयोग करें।
यह सड़क रहेगी बंद- GRG सर्कल और PM सर्कल के बीच पंडित पंत मार्ग आम यातायात आवाजाही के लिए बंद रहेगा।
सुझाए गए रास्ते- संसद मार्ग, पटेल चौक गोल चक्कर, अशोक रोड, बाबा खड़क सिंह मार्ग, बिशंबर दास रोड, गुरुद्वारा रकाब गंज रोड और महादेव रोड।
एडवाइजरी में यात्रियों से अपील की गई है कि वे प्रभावित हिस्से से बचकर या उसे बायपास करके गुजरें, और सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए पुलिस ने लोगों से पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे मेट्रो या बसों का का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करने का आग्रह किया है।
