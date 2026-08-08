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नोएडा में बिजली कट पर लगेगी लगाम, किन इलाकों में बनेंगे नए सबस्टेशन?

By Krishna Bihari Singh
हिन्दुस्तान, नोएडा
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नोएडा में बढ़ती बिजली मांग के चलते पॉवर कट रोकने के लिए विद्युत निगम 9 सेक्टरों में 17 नए सबस्टेशन बना रहा है। इन सबस्टेशनों का निर्माण 8 महीने के भीतर पूरा करने की तैयारी है। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

power cut in noida
नोएडा के कई सेक्टरों में नए पॉवर सबस्टेशन बनेंगे।

नोएडा में पॉवर कट पर लगाम लगाने की तैयारी है। नोएडा में बढ़ती बिजली मांग और गर्मियों में ओवरलोडिंग की समस्या से निपटने के लिए विद्युत निगम ने 33/11 केवी के 17 नए बिजली उपकेंद्र बनाने का काम शुरू कर दिया है। ये उपकेंद्र 9 सेक्टरों में बनाए जा रहे हैं। निगम ने सभी उपकेंद्रों का निर्माण आठ महीने में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इनसे आगामी गर्मियों में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति देने में मदद मिलेगी।

इन 9 सेक्टरों में बनेंगे सबस्टेशन

स्काड़ा योजना के तहत शहर के बिजली ढांचे को मजबूत किया जा रहा है। प्राधिकरण ने विद्युत निगम की मांग पर नौ सेक्टरों 8, 63, 65, 80, 81, 94, 106, 132 और 140 में उपकेंद्र बनाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई है। जमीन मिलने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो गया है।

हर सबस्टेशन पर 10 एमवीए के 2 ट्रांसफार्मर

प्रत्येक उपकेंद्र पर 10-10 एमवीए क्षमता के दो ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य उपकेंद्रों के लिए भी प्राधिकरण से जमीन मांगी गई है। जमीन मिलने के बाद वहां भी निर्माण शुरू किया जाएगा।

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अभी 108 सबस्टेशन कर रहे काम

वर्तमान में पूरे जिले में 108 बिजली उपकेंद्रों से आपूर्ति की जा रही है। इनकी कुल क्षमता करीब 2294 एमवीए है। गर्मियों में बिजली की मांग बढ़ने पर कई उपकेंद्रों पर अतिरिक्त भार आ जाता है। ओवरलोड होने की स्थिति में निर्बाध आपूर्ति बनाए रखना मुश्किल हो जाता है और कई बार कुछ समय के लिए ब्रेकडाउन लेना पड़ता है।

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बिजली कट में मिलेगी मदद

नए उपकेंद्र बनने से मौजूदा उपकेंद्रों पर लोड कम करने में मदद मिलेगी। विद्युत निगम के अधिकारियों के अनुसार, नोएडा में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है। बिल्डर सोसाइटियों, औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों की संख्या बढ़ने से हर साल मांग में करीब 15 से 20 प्रतिशत तक इजाफा हो रहा है। आने वाले वर्षों में बिजली की मांग 3 हजार मेगावाट से अधिक पहुंचने का अनुमान है। इसे देखते हुए नए उपकेंद्र तैयार किए जा रहे हैं।

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नोएडा से सबसे अधिक राजस्व

नोएडा से विद्युत निगम को उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक राजस्व प्राप्त होता है। ऐसे में शहर की बिजली व्यवस्था और बुनियादी ढांचे पर मेरठ से लेकर लखनऊ तक अधिकारियों की नजर रहती है। विद्युत निगम का प्रयास है कि नए उपकेंद्रों के जरिए भविष्य की जरूरतों को पूरा किया जाए और गर्मियों में कटौती के साथ ही ब्रेकडाउन की समस्या को कम से कम किया जा सके।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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