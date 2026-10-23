कंपनियों पर ताला, स्कूलों में छुट्टी; गुरुग्राम-फरीदाबाद में बिजली-पानी के बिना मचा हाहाकार, Wi-Fi तक बंद
Haryana Power Crisis: हरियाणा में करीब 40 हजार बिजली कर्मचारी निजीकरण के विरोध में हड़ताल पर हैं। इससे राज्य के करीब 23 जिलों में हालात बिगड़ गए हैं। आठ से दस लाख घरों में अंधेरा छा गया है। ब्लैक आउट की स्थिति पैदा हो गई है।
अभिषेक शर्मा/ धनंजय चौहान, हरियाणा
Haryana Power Crisis: निजीकरण के विरोध में करीब 40 हजार बिजलीकर्मियों की हड़ताल से हरियाणा में विद्युत आपूर्ति चरमरा गई है। इससे गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और रेवाड़ी समेत राज्य के 23 जिलों के करीब आठ से दस लाख घरों में अंधेरा छा गया। गुस्साएं लोगों ने कई जगहों पर जाम लगाने के साथ जमकर हंगामा भी किया। कई बड़ी कंपनियां बंद हो गई। लोगों के घरों में वाई-फाई बंद हो गए। नूंह में भी 24 घंटे से बिजली बंद है। गुरुग्राम के लगभग 50 फीसदी हिस्से और आसपस के 50 गांव में ब्लैक आउट की स्थिति पैदा हो गई है।
बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का असर अब शिक्षण संस्थानों पर भी दिखाई देने लगा है। स्मार्ट सिटी फरीदाबाद में 24 घंटे से अधिक समय तक बिजली आपूर्ति बाधित रहने के कारण कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। स्कूल प्रबंधन की ओर से अभिभावकों को मोबाइल संदेश भेजकर इसकी सूचना दी गई है। शहर में 10 से अधिक स्कूलों ने अभिभावकों को छुट्टी का संदेश भेजा है। बिजली संकट के कारण स्कूलों में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां प्रभावित होने लगी हैं।
गुरुग्राम में पुलिस के साथ नोकझोंक
गुरुग्राम की राजेंद्रा पार्क कॉलोनी के निवासियों ने सुबह से बिजली गुल होने पर गुरुवार देर शाम रेलवे रोड को जाम कर दिया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर बैठ गए। इस दौरान डीएचबीवीएन अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी की। सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ भी लोगों की बहस हुई। पुलिस करीब एक घंटे बाद जाम खुलवा सकी। गुरुग्राम के लगभग 50 फीसदी हिस्से और आसपस के 50 गांव में ब्लैक आउट की स्थिति है।
फरीदाबाद में हालात बिगड़े
बुधवार रात से जिले के करीब आधे हिस्से में बिजली आपूर्ति प्रभावित है। गुस्साए लोगों ने लखानी चौक, सारन चौक, बल्लभगढ़-तिगांव रोड, पर्वतीय कॉलोनी, दो नंबर बिजली कार्यालय और प्याली चौक पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया। बिजली विभाग के नियंत्रण कक्ष में करीब 2500 शिकायतें पहुंचीं, लेकिन उनका समाधान नहीं हो सका। जिले के करीब 50 फीडर ब्रेकडाउन होने से घरों, बाजारों और औद्योगिक क्षेत्रों में आपूर्ति प्रभावित रही। कई उद्योगों में उत्पादन करीब 50 प्रतिशत तक घटने की बात सामने आई। घरों में पानी की मोटर और इन्वर्टर बंद होने से लोगों को परेशानी हुई।
बिजली संकट से शहर में हाहाकार, रातभर सड़कों पर उतरे लोग
फरीदाबाद। बिजली कर्मचारियों की हड़ताल से शहर में बिजली संकट गहरा गया है। दो दिन से बिजली आपूर्ति बाधित होने से आधा शहर अंधेरे में डूबा है। गुरुवार रात 30 से अधिक इलाकों में लोगों ने विरोध में प्रदर्शन किया। गुस्साए लोगों ने सड़कें जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
सेक्टर-2, अजरौंदा, एनआईटी-5, सारन चौक, पल्ला और खेड़ी गुजरान समेत कई इलाकों में लोग बिजली सबस्टेशनों पर पहुंच गए। झाड़सैंतली गांव में ग्रामीणों ने नेशनल हाईवे जाम कर दिया, जबकि एनआईटी तीन नंबर में लोगों ने मस्जिद चौक पर जाम लगाकर विरोध जताया। देर रात तक कई जगह तनाव की स्थिति बनी रही। हालात को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया। शुक्रवार को बिजली संकट से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिजली न होने से कई इलाकों में घरों में पेयजल आपूर्ति भी ठप है। वहीं टकराव की आशंका के मद्देनजर बिजली सबस्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।
मुख्यमंत्री को रिपोर्ट भेजी
डीएचबीवीएन के प्रबंध निदेशक हड़ताल की वजह से दक्षिण हरियाणा में पड़ रहे असर की रिपोर्ट सीएम नायब सिंह सैनी और बिजली मंत्री अनिल विज को भेजे रहे हैं। उन्हें हर घंटे बंद फीडरों व बिजलीघर की सूचना दी जा रही है।
गुरुग्राम से पलवल तक बिजलीघर बंद पड़े
हड़ताल की वजह से गुरुग्राम में 11केवीए के 28 फीडर बंद हैं, जबकि 33केवीए का एक बिजलीघर बंद हो गया। इससे करीब 50 हजार घरों में बिजली सप्लाई ठप है। फरीदाबाद में 11केवीए के 43 फीडर और 33केवीए के दो बिजलीघर बंद हैं। वहीं, पलवल में 11केवीए के 30 बिजलीघर और 33केवीए के तीन बिजलीघर, रेवाड़ी में 11केवीए के 22 फीडर बंद हैं। नारनौल में 33केवीए के 40 बिजली घर बंद हो गए हैं, जबकि 11केवीए के 21 फीडर ठप हैं। बताया जा रहा है कि एक फीडर से डेढ़ से दो हजार घरों में बिजली सप्लाई होती है।
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