दिल्ली मेट्रो में सरकार विरोधी पोस्टर लगाने पर DMRC का ऐक्शन, दर्ज हुई FIR
दिल्ली मेट्रो के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन वाले पोस्टर मामले में डीएमआरसी ने ऐक्शन लिया है। डीएमआरसी ने इस मामले में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
दिल्ली मेट्रो के अंदर सरकार विरोधी प्रदर्शन वाले पोस्टर लगाने पर बड़ा ऐक्शन लिया गया है। एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर एक मेट्रो ट्रेन के अंदर सरकार के प्रदर्शन पर सवाल उठाने और अलग-अलग मुद्दों को उठाने वाले दो पोस्टर चिपके मिले थे, जिसके बाद अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है।
क्यूआर कोड भी लगाकर जुड़ने की अपील
इस मामले की जानाकारी देते हुए सूत्रों ने बताया कि पोस्टर में क्यूआर कोड के जरिये लोगों को एक ऑनलाइन समूह से जुड़ने के लिए भी आमंत्रित किया गया था। पुलिस ने इन पोस्टर को जब्त कर लिया है। उन्होंने बताया कि स्पेशल टीम भी मामले की जांच में शामिल है। एफआईआर के अनुसार, यह मामला 20 अक्टूबर को उस समय सामने आया, जब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) में एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर तैनात ट्रेन ऑपरेटर तरुण चौधरी ड्यूटी पर थे।
पोस्टर चिपकाने वाले की हो रही पहचान
एफआईआर के अनुसार, ट्रेन के केबिन से अंदर निरीक्षण करने के दौरान उन्होंने एक सीट पर दो पोस्टर चिपके देखे। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ट्रेन के अंदर पोस्टर चिपकाने वाले व्यक्ति की पहचान करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए पुलिस सीसीटीवी का सहारा ले रही है, जिससे आरोपी की पहचान की जा सके।
बता दें कि बीते कई दिनों से दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में प्रदर्शन चल रहे हैं। इस दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग को लेकर चल प्रदर्शन के दौरान भारी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचकर प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। इसी दौरान दिल्ली मेट्रो में किसी ने सरकार विरोधी पोस्टर मेट्रो के अंदर चिपका दिए, जिसे लेकर डीएमआरसी ने पुलिस को सूचना दी और इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई है। अब पुलिस ट्रेन में पोस्टर चिपकाने वाले व्यक्ति की पहचान कर रही है।
लेखक के बारे मेंMohammad Azam
संक्षिप्त विवरण
मोहम्मद आजम पिछले 3.5 सालों से पत्रकारिता कर रहे हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में बतौर कंटेंट प्रोडूसर काम कर रहे हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: मोहम्मद आजम पिछले तीन सालों से ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहे हैं। कम समय में आजम ने पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया की बारीकियां सीखी हैं और अब भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट न्यूज टीम में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
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