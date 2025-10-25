दिल्ली की जहरीली हवा कर रही बीमार, सांस और गर्भावस्था से जुड़ी परेशानियां बढ़ीं
संक्षेप: वाली के बाद दिल्ली-NCR में प्रदूषण ने हवा को जहरीला बना दिया। सांस की तकलीफ और गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं में उछाल हुआ है। अस्पतालों में इसके मरीज बढ़ रहे हैं।
दीवाली के बाद से ही दिल्ली-एनसीआर की हवा फिर से सांस लेने लायक नहीं रही। आतिशबाजियों की चकाचौंध और धूमधाम ने न सिर्फ रातों को जगमगाया, बल्कि हवा में जहर भी घोल दिया। इसके चलते अस्पतालों में सांस की तकलीफ और गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि दीवाली के बाद हवा में फैला स्मॉग और शोर का कॉकटेल हेल्थ के लिए घातक साबित हो रहा है।
सांस लेना हुआ मुश्किल
20 से 23 अक्टूबर के बीच दिल्ली-NCR की हवा 'बेहद खराब' श्रेणी में डूबी रही। PM2.5 का स्तर 675 तक पहुंच गया, जो पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा है। इस जहरीली हवा ने बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों को सबसे ज्यादा परेशान किया। सिल्वरस्ट्रेक सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. पुलकित अग्रवाल बताते हैं, "दीवाली के दो दिन बाद ही अस्थमा, एलर्जिक ब्रॉन्काइटिस और सांस की तकलीफ के मरीजों में 30% का उछाल देखा गया। स्मॉग की घनी चादर ने हवा को और खतरनाक बना दिया।"
गुड़गांव के शाल्बी इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉ. मोहित भारद्वाज कहते हैं, "सर्दियों की स्थिर हवा और पटाखों का धुआं मिलकर प्रदूषण को जमीन के पास रोक लेता है। जिन्हें पहले से सांस या दिल की बीमारी है, उन्हें सुबह-शाम बाहर निकलने से बचना चाहिए। N95 मास्क और नियमित दवाएं जरूरी हैं।"
गर्भवती महिलाओं पर दोहरी मार
प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं है। गर्भवती महिलाओं और उनके गर्भ में पल रहे शिशुओं पर भी इसका गहरा खतरा मंडरा रहा है। सीके बिरला हॉस्पिटल, गुड़गांव की निदेशक (प्रसूति एवं स्त्री रोग) डॉ. आस्था दयाल बताती हैं, "हवा में मौजूद महीन कण (PM2.5) प्लेसेंटा को पार कर शिशु के विकास और दिमाग पर असर डाल सकते हैं। दीवाली के बाद कई गर्भवती महिलाओं ने सांस फूलने, चक्कर आने और ब्लड प्रेशर बढ़ने की शिकायत की।"
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, द्वारका की डॉ. यशिका गुदेसर चेतावनी देती हैं, "लगातार प्रदूषण के संपर्क में रहने से समय से पहले प्रसव और कम वजन के शिशु का खतरा बढ़ सकता है।" उनकी सलाह है कि गर्भवती महिलाएं घर में एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें, खूब पानी पिएं और खराब हवा वाले समय में बाहर निकलने से बचें।
हर साल की कहानी, फिर भी सबक नहीं
हर साल दीवाली के बाद दिल्ली-NCR 'गैस चैंबर' में तब्दील हो जाता है, लेकिन न तो लोग अपनी आदतें बदल रहे हैं और न ही हालात सुधर रहे। कई इलाकों में हवा की गुणवत्ता 'गंभीर' स्तर तक पहुंच गई है। डॉक्टर और विशेषज्ञ अब जोर दे रहे हैं कि त्योहारों को हरा-भरा और जिम्मेदार तरीके से मनाया जाए।