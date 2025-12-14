Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsएनसीआर NewsPosing Ayurvedic Doctors sell Sex Drugs Over Phone Delhi Police Raids 26 arrest
आयुर्वेद डॉक्टर बन फोन पर बेचते थे सेक्स ड्रग्स, दिल्ली पुलिस ने छापा मार 26 को दबोचा

आयुर्वेद डॉक्टर बन फोन पर बेचते थे सेक्स ड्रग्स, दिल्ली पुलिस ने छापा मार 26 को दबोचा

संक्षेप:

दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि कॉल सेंटर में फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर बनकर लोगों को सेक्स ड्रग्स दी जा रही है। पुलिस ने छापा मार 26 को दबोचा।

Dec 14, 2025 09:04 am ISTGaurav Kala लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

दिल्ली पुलिस ने न्यू पटेल नगर इलाके में एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन परामर्श के जरिए सेक्स ड्रग्स बेचकर लोगों से ठगी कर रहा था। गिरफ्तार लोगों में इस रैकेट के कथित दो मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर के टेली-कॉलर खुद को आयुर्वेदिक चिकित्सक बताकर लोगों को गुमराह करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10 दिसंबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वल्सन के निर्देश पर इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस इमारत की पहली मंजिल पर कॉल सेंटर चल रहा था, वहां जाने वाली सीढ़ियों पर लोहे का चैनल गेट लगा था, जो अंदर से बंद था। गेट पर कॉल सेंटर का नाम और एक फोन नंबर लिखा था। पुलिस ने उसी नंबर पर किसी ग्राहक के रूप में कॉल किया, जिसके बाद अंदर से गेट खोल दिया गया।

read moreये भी पढ़ें:
दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल बनी देवदूत! स्टेशन पर ही कराई बच्चे की डिलीवरी
दिल्ली पुलिस का ऐक्शन, धोखाधड़ी के लिए ऐप तैयार करने के आरोप में एक को दबोचा

दो मास्टरमाइंड समेत 26 दबोचे

अंदर जांच करने पर पुलिस को एक बड़ा हॉल और शीशे की दीवार से अलग एक केबिन मिला। हॉल में 24 युवक-युवतियां फोन कॉल करते हुए पाए गए, जबकि केबिन में 29 वर्षीय रेहान बेग और 35 वर्षीय गुफरान मौजूद थे। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी टेली-कॉलर्स ने स्वीकार किया कि वे खुद को फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टर बताकर लोगों से बात करते थे। उनके पास इलाज या परामर्श देने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं थी।

सोशल मीडिया पर दवाओं का विज्ञापन

पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर दवाओं के विज्ञापन देता था। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता, उसे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद टेली-कॉलर उससे संपर्क कर 100 रुपये की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लेते और फिर कैश ऑन डिलीवरी के जरिए सेक्स-एन्हांसमेंट दवाएं बेचते थे।

जांच में यह भी पता चला कि पूरे फर्जी कॉल सेंटर का संचालन रेहान बेग और गुफरान कर रहे थे। वही कॉल करने वालों को नौकरी पर रखते और उन्हें भुगतान करते थे। कॉल सेंटर बिना किसी सरकारी अनुमति या लाइसेंस के संचालित किया जा रहा था। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इससे पहले जनवरी में गुरुग्राम में भी एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया गया था, जहां 11 लोग नकली आयुर्वेदिक यौन-स्वास्थ्य सप्लीमेंट बेचते पाए गए थे। पुलिस इस मामले में आगे की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस गिरोह का नेटवर्क कितनी दूर तक फैला हुआ है।

Gaurav Kala

लेखक के बारे में

Gaurav Kala
गौरव काला को नेशनल, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय, क्राइम और वायरल समाचार लिखना पसंद हैं। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में 10 साल कार्य का अनुभव। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अमर उजाला, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं। इन्होंने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में स्नातक और स्नातकोत्तर की पढ़ाई की है। और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।