आयुर्वेद डॉक्टर बन फोन पर बेचते थे सेक्स ड्रग्स, दिल्ली पुलिस ने छापा मार 26 को दबोचा

संक्षेप: दिल्ली पुलिस को जानकारी मिली थी कि कॉल सेंटर में फर्जी आयुर्वेद डॉक्टर बनकर लोगों को सेक्स ड्रग्स दी जा रही है। पुलिस ने छापा मार 26 को दबोचा।

दिल्ली पुलिस ने न्यू पटेल नगर इलाके में एक अवैध कॉल सेंटर पर छापा मारकर 26 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह गिरोह फर्जी ऑनलाइन परामर्श के जरिए सेक्स ड्रग्स बेचकर लोगों से ठगी कर रहा था। गिरफ्तार लोगों में इस रैकेट के कथित दो मास्टरमाइंड भी शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि कॉल सेंटर के टेली-कॉलर खुद को आयुर्वेदिक चिकित्सक बताकर लोगों को गुमराह करते थे।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

10 दिसंबर को मिली गुप्त सूचना के आधार पर डीसीपी (सेंट्रल) निधिन वल्सन के निर्देश पर इंस्पेक्टर रोहित कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और कार्रवाई की गई। छापेमारी के दौरान पुलिस ने पाया कि जिस इमारत की पहली मंजिल पर कॉल सेंटर चल रहा था, वहां जाने वाली सीढ़ियों पर लोहे का चैनल गेट लगा था, जो अंदर से बंद था। गेट पर कॉल सेंटर का नाम और एक फोन नंबर लिखा था। पुलिस ने उसी नंबर पर किसी ग्राहक के रूप में कॉल किया, जिसके बाद अंदर से गेट खोल दिया गया।

दो मास्टरमाइंड समेत 26 दबोचे अंदर जांच करने पर पुलिस को एक बड़ा हॉल और शीशे की दीवार से अलग एक केबिन मिला। हॉल में 24 युवक-युवतियां फोन कॉल करते हुए पाए गए, जबकि केबिन में 29 वर्षीय रेहान बेग और 35 वर्षीय गुफरान मौजूद थे। दोनों गाजियाबाद के रहने वाले हैं। पूछताछ में सभी टेली-कॉलर्स ने स्वीकार किया कि वे खुद को फर्जी आयुर्वेदिक डॉक्टर बताकर लोगों से बात करते थे। उनके पास इलाज या परामर्श देने की कोई वैधानिक अनुमति नहीं थी।

सोशल मीडिया पर दवाओं का विज्ञापन पुलिस जांच में सामने आया कि गिरोह सोशल मीडिया पर दवाओं के विज्ञापन देता था। जैसे ही कोई व्यक्ति लिंक पर क्लिक करता, उसे सीधे व्हाट्सएप नंबर पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता था। इसके बाद टेली-कॉलर उससे संपर्क कर 100 रुपये की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस लेते और फिर कैश ऑन डिलीवरी के जरिए सेक्स-एन्हांसमेंट दवाएं बेचते थे।