दिल्ली में हुमायूं के मकबरे का एक हिस्सा ढहा, कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका

अधिकारी ने बताया कि सूचना मिलने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं और इस घटना में कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। बता दें कि हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी का स्मारक है, जिसके मध्य का एक मकबरा है जहां पर्यटक घूमने जाते हैं।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीFri, 15 Aug 2025 05:27 PM
दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पास स्थित दरगाह की छत का एक हिस्सा शुक्रवार शाम को ढह गया। इस हादसे के बाद मलबे में 10 से 12 लोग दब गए। दिल्ली फायर सर्विस के एक अधिकारी ने बताया कि यह दुर्घटना शाम करीब 4.30 बजे हुई, और सूचना मिलने के बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। घटनास्थल से अब तक 11 लोगों को बचाया जा चुका है।

यह हादसा निजामुद्दीन इलाके में हुमायूं के मकबरे के पीछे स्थित दरगाह शरीफ पट्टे शाह में हुआ। जहां दरगाह परिसर में बने एक कमरे की छत का हिस्सा भरभराकर गिर गया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार हादसे की सूचना मिलने पर SHO और स्थानीय कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। कुछ ही देर में अग्निशमन कर्मी और CATS एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंच गई। बाद में NDRF की टीम भी बचाव कार्य में शामिल हो गई। कुल 10 से 12 पीड़ितों को मलबे से बचाया गया और उन्हें विभिन्न अस्पतालों (एम्स ट्रॉमा और LNJP समेत कुछ अन्य) में भेजा गया है। बचाव कार्य अभी भी जारी है।

इस घटना के चश्मदीद विशाल कुमार ने कहा, ‘मैं हुमायूं के मकबरे पर काम करता हूं। जब हमने शोर सुना, तो मेरा सुपरवाइजर दौड़कर आया। हमने लोगों और प्रशासन को सूचना देकर बुलाया और धीरे-धीरे फंसे हुए लोगों को हमने बाहर निकाला।’

बता दें कि हुमायूं का मकबरा 16वीं शताब्दी का स्मारक है, जिसके मध्य का एक मकबरा है जहां पर्यटक घूमने जाते हैं। (एएनआई इनपुट के साथ)