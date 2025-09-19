पूनम पांडेय की रामलीला में एंट्री से विवाद, VHP ने कहा- ग्लेमरस बनाने की कोशिश

सोशल मीडिया में चर्चित सेलिब्रिटी और अभिनेत्री पूनम पांडेय की रामलीला में एंट्री से विवाद शुरू हो गया है। इस साल पूनम पांडेय रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के दौरान निभाएंगी

सोशल मीडिया में चर्चित सेलिब्रिटी और अभिनेत्री पूनम पांडेय की रामलीला में एंट्री से विवाद शुरू हो गया है। इस साल पूनम पांडेय रावण की पत्नी मंदोदरी का किरदार लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा आयोजित रामलीला मंचन के दौरान निभाएंगी। उनकी रामलीला में एंट्री से हिंदू संगठनों ने नाराजगी जाहिर की है। इसे लेकर इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दिल्ली के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने रामलीला में मंदोदरी का किरदार के लिए पूनम पांडे को चुने जाने पर चिंता जाहिर की है। इस संबंध में उन्होंने इस कमेटी को पत्र भेजकर फैसले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया है।

इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के दिल्ली के प्रांत मंत्री सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की बड़ी रामलीला कमेटियां रामलीला मंचन को ग्लेमरस बनाने की कोशिश कर रही हैं। यह संस्कारों के लिहाज से गलत है। रामलीला के मंचन समाज में प्रमुख संस्कार की व्यवस्था है। इससे युवाओं को हमारी संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है। ऐसे में अभिनेत्री पूनम पांडे को रामलीला के मंचन में शामिल करना ठीक नहीं है।

शुक्रवार को लाल किला में आयोजित प्रेसवार्ता में लव कुश रामलीला कमेटी के अध्यक्ष अर्जुन कुमार से सवाल पूछे गए। इस पर अर्जुन कुमार ने कहा कि हमारी कमेटी की ये कोशिश रहती है कि बुराई समाप्त होनी चाहिए। क्या दुनिया में कोई ऐसा इंसान है कि कोई बुराई को बढ़ाना चाहता है। रामलीलाएं तो संदेश ही यह देती हैं कि बुराई को समाप्त करना चाहिए और हर साल जो रावण वध सांकेतिक तौर पर किया जाता है, उसका मकसद भी ये ही है कि एक अनीति करने वाले का वध किया है।

उन्होंने कहा, रावण त्रिकालदर्शी है। भगवान शिव के भक्त हैं, अपनी गर्दन तक काटकर भगवान शिव को अर्पित कर देता है। इस वर्ष रावण का किरदार अभिनेता आर्य बब्बर निभाएंगे। उनकी पत्नी मंदोदरी का किरदार अभिनेत्री पूनम पांडे निभाएंगी। वह पंडित भी हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। एक महिला जो रावण को अनीति करने से रोके और रावण को बुराई के रास्ते पर जाने से रोकती हैं। जब पूनम पांडे ऐसा किरदार निभाएंगी, तो मैं समझता हूं कि इससे बहुत बड़ा बदलाव उनके जीवन के अंदर भी आएगा। उनके फॉलोअर्स पूनम पांडे को मर्यादित रूप में मां मंदोदरी के किरदार में देखेंगे।