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दिवाली के बाद दिल्ली पर प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’; धुएं, धुंध और कोहरे ने बढ़ाई टेंशन

By Praveen Sharma
लाइव हिन्दुस्तान
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राजधानी में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’ देखने को मिला। सोमवार सुबह दिल्ली घने कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आने के साथ कई इलाकों में एक्यूआई भी 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है।

Delhi Pollution after Diwali
दिल्ली में प्रदूषण और बढ़ा

संजय कुशवाह, नई दिल्ली

राजधानी में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’ देखने को मिला। सोमवार सुबह दिल्ली घने कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आने के साथ कई इलाकों में एक्यूआई भी 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है।

दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में आज सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष केंद्रों पर यह बेहद खराब श्रेणी में रही।

रोहिणी में सबसे अधिक 475 एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दर्ज किया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में यह 472 रहा। दिल्ली के बुराड़ी में 437, सोनिया विहार में 432, विवेक विहार में 432, जहांगीरपुरी में 426, रोहिणी में 425, बवाना में 424, मुंडका में 422, पंजाबी बाग में 413 आदि में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं अनेक इलाक में एक्यूआई 300 से अधिक है।

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मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार शांत होने या कम होने से 9 नवंबर की सुबह सफदरजंग में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। रविवार को यहां विजिबिलिटी 700 मीटर थी। वहीं पालम में भी आज मध्यम कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 400 मीटर रह गई। यह इस मौसम का पहला घना कोहरा है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है।

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घने कोहरा से क्या हो सकता है असर

- मेट्रो सब-डिवीजन के क्षेत्रों में कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों को प्रभावित कर सकता है

- धीमी यात्रा के समय के साथ कठिन ड्राइविंग स्थितियां

- कुछ सड़क यातायात टक्कर

- घने कोहरे वाले रास्तों में बिजली लाइ‌नों के ट्रिप होने की संभावना

- फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव

- अस्थमा ब्रोंकाइटिस वाले लोगों पर प्रभाव

- आंखों में जलन का कारण बनता है

ये सावधनियां बरतें

- वाहन चलाते समय या किसी परिवहन से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।

- वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें

- अपनी यात्रा के कार्यक्रम के लिए एयरलाइंस और रेलवे और राज्य परिवहन के संपर्क में रहें।

- विद्युत क्षेत्रः अनुरक्षण टीम को तैयार रखना

- जब तक आपात स्थिति न हो तब तक बाहर जाने से बचे और चेहरे को ढक कर रखे

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार, शून्य से 50 के बीच एक्यूआई को 'अच्छा', 51 से 100 को 'संतोषजनक', 101 से 200 को 'मध्यम', 201 से 300 को 'खराब', 301 से 400 को 'बेहद खराब' और 401 से 500 को 'गंभीर' श्रेणी में रखा जाता है।

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Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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