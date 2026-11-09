दिवाली के बाद दिल्ली पर प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’; धुएं, धुंध और कोहरे ने बढ़ाई टेंशन

राजधानी में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’ देखने को मिला। सोमवार सुबह दिल्ली घने कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आने के साथ कई इलाकों में एक्यूआई भी 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है।

संजय कुशवाह, नई दिल्ली राजधानी में दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का ‘ट्रिपल अटैक’ देखने को मिला। सोमवार सुबह दिल्ली घने कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। वायु गुणवत्ता में तेज गिरावट आने के साथ कई इलाकों में एक्यूआई भी 400 से अधिक दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी के करीब है।

दिल्ली के वायु गुणवत्ता निगरानी केंद्रों में आज सुबह वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में दर्ज की गई, जबकि शेष केंद्रों पर यह बेहद खराब श्रेणी में रही।

रोहिणी में सबसे अधिक 475 एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) दर्ज किया गया, जबकि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली में यह 472 रहा। दिल्ली के बुराड़ी में 437, सोनिया विहार में 432, विवेक विहार में 432, जहांगीरपुरी में 426, रोहिणी में 425, बवाना में 424, मुंडका में 422, पंजाबी बाग में 413 आदि में एक्यूआई (वायु गुणवत्ता सूचकांक) गंभीर श्रेणी में दर्ज किया गया। वहीं अनेक इलाक में एक्यूआई 300 से अधिक है।

मौसम विभाग के मुताबिक, हवा की रफ्तार शांत होने या कम होने से 9 नवंबर की सुबह सफदरजंग में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर रह गई। रविवार को यहां विजिबिलिटी 700 मीटर थी। वहीं पालम में भी आज मध्यम कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी 400 मीटर रह गई। यह इस मौसम का पहला घना कोहरा है।

मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिण-पूर्वी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, शाहदरा, मध्य दिल्ली, उत्तर-पूर्वी दिल्ली, दक्षिणी दिल्ली, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। वहीं, नई दिल्ली, दक्षिण-पश्चिमी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तर-पश्चिमी दिल्ली और उत्तरी दिल्ली के कुछ हिस्सों में मध्यम से घना कोहरा छाया रह सकता है।

घने कोहरा से क्या हो सकता है असर - मेट्रो सब-डिवीजन के क्षेत्रों में कुछ हवाई अड्डों, राजमार्गों और रेलवे मार्गों को प्रभावित कर सकता है

- धीमी यात्रा के समय के साथ कठिन ड्राइविंग स्थितियां

- कुछ सड़क यातायात टक्कर

- घने कोहरे वाले रास्तों में बिजली लाइ‌नों के ट्रिप होने की संभावना

- फेफड़ों से संबंधित स्वास्थ्य प्रभाव

- अस्थमा ब्रोंकाइटिस वाले लोगों पर प्रभाव

- आंखों में जलन का कारण बनता है

ये सावधनियां बरतें - वाहन चलाते समय या किसी परिवहन से बाहर निकलते समय सावधानी बरतें।

- वाहन चलाते समय फॉग लाइट का प्रयोग करें

- अपनी यात्रा के कार्यक्रम के लिए एयरलाइंस और रेलवे और राज्य परिवहन के संपर्क में रहें।

- विद्युत क्षेत्रः अनुरक्षण टीम को तैयार रखना

- जब तक आपात स्थिति न हो तब तक बाहर जाने से बचे और चेहरे को ढक कर रखे