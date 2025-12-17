Hindustan Hindi News
एनसीआर News
पलूशन कंट्रोल से कूड़ा निस्तारण तक, क्या होगा प्लान? MCD ने रखा खाका

संक्षेप:

ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने के लिए और बढ़ते प्रदूषण को नियंत्रित करने समेत अन्य पर्यावरणीय समस्याओं पर दिल्ली नगर निगम प्रशासन ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के सामने योजनाओं का खाका पेश किया। 

Dec 17, 2025 10:26 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राहुल मानव, नई दिल्ली
दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति से निपटने और प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ ही कूड़ा निस्तारण समेत अन्य पर्यावरणीय समस्याओं पर एमसीडी प्रशासन कैसे काम करेगा। इसका खाका निगम प्रशासन ने एक बैठक में पेश किया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने बुधवार को दिल्ली के विभिन्न विभागों के साथ पर्यावरण को लेकर यह समीक्षा बैठक की। इसमें पर्यावरण मंत्रालय के सचिव, दिल्ली के पर्यावरण विभाग के सचिव, सीक्यूएम, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), दिल्ली नगर निगम (एमसीडी), नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी), दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

पेश किया ऐक्शन प्लान

इसमें निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने निगम के पर्यावरण और पलूशन को खत्म करने को लेकर ऐक्शन प्लान के बारे में जानकारी दी। इस संबंध में निगम आयुक्त ने बताया कि एमसीडी प्रशासन का पर्यावरण को लेकर विभिन्न परियोजनाओं व आगामी योजना का लेखा जोखा केंद्रीय मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया। इसमें एक जनवरी 2026 में सफाई और प्रदूषण में सुधार को लेकर कार्य योजना के बारे में जानकारी दी। दिल्ली में विभिन्न विभागों के साथ मिलकर ट्रैफिक जाम की समस्याओं को खत्म करेंगे। इसमें प्रवर्तन की टीमें अवैध पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई करेंगी।

औद्योगिक प्रदूषण के समाधान के रास्ते तलाशेंगे

निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने बताया कि दिल्ली में औद्योगिक प्रदूषण के समाधान तलाशे जाएंगे। इसका केंद्रीय मंत्री ने सुझाव दिया। इसमें निगम के अधीन आने वाले सड़कों के रखरखाव, ईवी चार्जिंग स्टेशन के विस्तार, धूल प्रदूषण खत्म करने, नए सी एंड डी अपशिष्ट प्लांट को स्थापित करने जैसे कार्य किए जाएंगे। ओखला व भलस्वा लैंडफिल साइट के पुराने कचरे को वर्ष 2026 में खत्म करेंगे। गाजीपुर लैंडफिल साइट में मौजूद कूड़े के पहाड़ को वर्ष 2027 तक खत्म करेंगे। दि दिल्ली के हरित क्षेत्र को बढ़ाएंगे। इसके तहत पौधारोपण अभियान शुरू करेंगे। इसमें आरडब्ल्यूए और लोगों को शामिल किया जाएगा।

हर दिन उत्पन्न होने वाले कूड़े के निस्तारण की क्षमता बढ़ाएंगे

निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि दिल्ली में हर दिन उत्पन्न होने वाले कूड़े के निस्तारण की क्षमता को बढ़ाएंगे। इसके अतिरिक्त लैंडफिल साइटों में पुराने कूड़े के निस्तारण व जैव खनन के साथ नए कूड़े के निस्तारण के बीच जो अंतर है, उसे नए वर्ष में कम किया जाएगा। इसके लिए नए सी एंड डी अपशिष्ट प्लांट स्थापित करेंगे। इसके लिए टेंडर आमंत्रित कर दिए गए हैं।

नई मशीनों से सफाई व्यवस्था बढ़ेगी

निगम आयुक्त अश्वनी कुमार ने कहा कि सफाई व्यवस्था के तहत केंद्र सरकार से निगम को मिली निधि के जरिए 14 मशीनों को खरीद रहे हैं। जनवरी महीन तक यह मशीनें निगम के बेड़े में आ जाएंगी। इसके साथ ही, दिल्ली सरकार ने भी अतिरिक्त मशीनें निगम के अधीनस्थ सड़कों की सफाई के लिए प्रदान करने के लिए स्वीकृति दी है। इन मशीनों के निगम के अधीनस्थ आने के बाद दिल्ली की सफाई व्यवस्था व प्रणाली को बढ़ाने में सहयोग मिलेगा। उसे सफाई व्यवस्था और भी अधिक बढ़ेगी।

