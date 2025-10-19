Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPollution surges in Delhi, AQI crosses 400; 26 areas cross 300
दिल्ली में पलूशन की मार से हाहाकार, AQI हुआ 400 पार; जानिए कितने नाजुक हैं हालात

संक्षेप: । सबसे नाजुक हालात आनंद विहार के रहे, यहां AQI 423 दर्ज किया गया। अशोक विहार, चांदनी चौक, द्वारका, जहांगीरपुरी जैसे 26 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) 300 पार दर्ज किया गया है।

Sun, 19 Oct 2025 05:33 PMRatan Gupta हिन्दुस्तान टीम, नई दिल्ली
दिल्ली एनसीआर धुएं-धूल की चपेट में आ चुकी है। राजधानी में हालात दिनों दिन नाजुक होने लगे हैं। सीपीसीबी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, 19 अक्टूबर की शाम 4 बजे मानक वायु गुणवत्ता सूचकांक 296 दर्ज किया गया है। सबसे नाजुक हालात आनंद विहार के रहे, यहां AQI 423 दर्ज किया गया। अशोक विहार, चांदनी चौक, द्वारका, जहांगीरपुरी जैसे 26 इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक(AQI) 300 पार दर्ज किया गया है।

दिल्ली में बढ़ते पलूशन की गंभीरता का अंदाजा जारी किए गए ताजा आंकड़ों से लगाया जा सकता है। 39 प्रदूषण निगरानी केंद्र में 38 की जानकारी साझा की गई। इसमें से 23 केंद्रों पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 300 से अधिक दर्ज किया गया। वहीं आनंद विहार में तो सारी हदें पार होकर ये आंकड़ा 423 दर्ज किया गया है।

अन्य हिस्सों की बात करें तो- वजीरपुर में 372, विवेक विहार में 355, इहबास में 347, जहांगीरपुरी में 339, अशोक विहार में 328, आरके पुरम में 325, द्वारका में 324, चांदनी चौक में 321, सिरीफोर्ट में 321, नेहरू नगर में 321, बवाना में 319, सीआरआरआई मथुरा रोड पर 319, पटपड़गंज में 317, आईटीओ में 312, पंजाबी बाग में 310, बुराड़ी में 303, जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम में 303, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में 301, नार्थ कैंपस डीयू में 302, ओखला फेस 2 में 308, पूसा में 302, रोहिणी में 303 एक्यूआई दर्ज किया गया है।

वायु गुणवत्ता सूचकांक शून्य से 50 के बीच 'अच्छा', 51 से 100 के बीच को 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच को 'मध्यम', 201 से 300 के बीच को 'खराब', 301 से 400 के बीच को 'बहुत खराब' और 401 से 500 के बीच को 'गंभीर' माना जाता है।

Ratan Gupta

लेखक के बारे में

Ratan Gupta
IIMC दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर हैं। खबरों की दुनिया के अलावा साहित्य पढ़ना, फिल्में देखना और गाने सुनना पसंद है। और पढ़ें
Ncr News
