गैस चैंबर बनती दिल्ली में AQI पहुंचा 300 पार, GRAP-2 लागू; जानिए क्या रहेगा बैन?
राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होने लगी है। पलूशन का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। बढ़ते AQI को कम करने के लिए CAQM ने GRAP-2 को लागू कर दिया है।
राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील होने लगी है। पलूशन का स्तर धीरे-धीरे बढ़ने लगा है। क्योंकि इस सीजन में पहली बार राजधानी दिल्ली में AQI का स्तर 300 पार पहुंच गया है। 2 नवंबर को सुबह 9 बजे दर्ज किए गए आंकड़ों में AQI 312 (बहुत खराब कैटेगरी) दर्ज किया गया। बढ़ते AQI को कम करने के लिए CAQM ने GRAP-2 को लागू कर दिया है। इस दौरान ग्रैप-1 की पाबंदियां लागू रहेंगी। इसके साथ ही कुछ नए बैन भी लगाए जाएंगे। जानिए क्या।
जानिए क्या कदम उठाए जाएंगे?
- पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा
GRAP स्टेज II के तहत, अधिकारियों को धूल-प्रदूषण को रोकने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने होंगे।
- सड़कों की मैकेनिकल सफाई
सड़कों पर मशीनों से नियमित सफाई होगी, ताकि धूल न उड़े। जरूरत के अनुसार पानी का छिड़काव भी किया जाएगा।
- पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन
प्रदूषण वाले हॉटस्पॉट और ज्यादा धूल वाले इलाकों में पानी का छिड़काव और एंटी-स्मॉग गन का इस्तेमाल बढ़ाया जाएगा।
- ट्रैफिक जाम पर नियंत्रण
ट्रैफिक पुलिस को जाम वाले स्थानों पर अतिरिक्त व्यवस्था करने और वाहनों को लंबे समय तक एक जगह खड़े रहने से रोकने के निर्देश हैं।
- पार्किंग शुल्क बढ़ाना
निजी वाहनों का इस्तेमाल कम करने के लिए पार्किंग फीस बढ़ाई जाएगी। इसका मकसद लोगों को सार्वजनिक परिवहन की ओर प्रोत्साहित करना है।
जानिए क्या रहेगा बैन?
- निर्माण स्थलों पर सख्त निगरानी
निर्माण और तोड़फोड़ वाली जगहों पर धूल नियंत्रण के नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।
- बिजली आपूर्ति में सुधार
बिजली कटौती कम रखने के निर्देश हैं, ताकि बिजली की जरूरत के लिए डीजल जनरेटर पर निर्भरता न बढ़े। होटलों में कोयला और लकड़ी जलाना प्रतिबंधित।
लेखक के बारे मेंRatan Gupta
रतन गुप्ता एक डिजिटल हिंदी जर्नलिस्ट/ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर हैं। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान की स्टेट न्यूज टीम के साथ काम कर रहे हैं। वह क्राइम, राजनीति और समसामयिक मुद्दों पर न्यूज आर्टिकल और एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखते हैं।
रतन गुप्ता वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर स्टेट न्यूज टीम में काम करते हैं। इस टीम में हिंदी पट्टी के 8 राज्यों दिल्ली-एनसीआर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात से जुड़ी खबरों की कवरेज करते हैं। उनका लेखन खास तौर से क्राइम, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर केंद्रित रहता है।
लाइव हिंदुस्तान में बीते 2 साल से काम करते हुए रतन ने ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक घटनाक्रम और कानून-व्यवस्था से जुड़ी खबरों पर लगातार लेखन किया है। इसके साथ ही वह एक्सप्लेनर स्टोरीज लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं, जहां जटिल मुद्दों को सरल और तथ्यपरक भाषा में पाठकों के सामने रखते हैं।
रतन गुप्ता ने बायोलॉजी में ग्रेजुएशन किया है, जिसके बाद उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की है। साइंस बैकग्राउंड होने के कारण उनकी न्यूज और एनालिसिस स्टोरी में साइंटिफिक टेंपरामेंट, लॉजिकल अप्रोच और फैक्ट-बेस्ड सोच साफ दिखाई देती है। वह किसी भी मुद्दे पर रिपोर्टिंग करते समय दोनों पक्षों की बात, मौजूद तथ्यों और आधिकारिक स्रोतों को प्राथमिकता देते हैं, ताकि यूजर तक संतुलित और भरोसेमंद जानकारी पहुंचे।
इसके साथ ही आईआईएमसी की एकेडमिक पढ़ाई ने उन्हें रिपोर्टिंग, न्यूज प्रोडक्शन, मीडिया एथिक्स और पब्लिक अफेयर्स की गहरी समझ दी है। इसका सीधा असर उनके लेखन की विश्वसनीयता और संतुलन में दिखाई देता है।और पढ़ें