पढ़ाई पर पलूशन की मार; दिल्ली में 5 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लास

संक्षेप: दिल्ली में पलूशन की मार से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं।

दिल्ली एनसीआर में पलूशन की मार पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रही है। पलूशन के कारण स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में कक्षाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी। स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में कक्षाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में मौजूदा एक्यूआई स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करें।

बता दें कि पांचवीं कक्षा से लेकर 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे यह जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाएं। सभी डीडीई से यह भी कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित हो सके।