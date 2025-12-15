Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspollution in delhi govt ordered schools up to fifth have been closed
पढ़ाई पर पलूशन की मार; दिल्ली में 5 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लास

पढ़ाई पर पलूशन की मार; दिल्ली में 5 तक के स्कूल बंद, ऑनलाइन चलेंगी क्लास

संक्षेप:

दिल्ली में पलूशन की मार से पढ़ाई भी प्रभावित हो रही है। प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। 

Dec 15, 2025 07:45 pm ISTKrishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, आशीष सिंह, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली एनसीआर में पलूशन की मार पढ़ाई लिखाई पर भी पड़ रही है। पलूशन के कारण स्कूल प्रभावित हो रहे हैं। दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में कक्षाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी। स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि राजधानी में प्रदूषण गंभीर स्तर पर पहुंचने पर शिक्षा विभाग ने पांचवीं कक्षा तक के छात्रों के लिए स्कूलों बंद करने के आदेश दिए हैं। सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में नर्सरी से कक्षा पांचवीं तक के छात्रों के लिए फिजिकल मोड में कक्षाएं अगली सूचना तक बंद रहेंगी।

अधिकारी ने बताया कि दिल्ली में मौजूदा एक्यूआई स्तर को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे छात्रों के लिए ऑनलाइन मोड में कक्षाएं सुनिश्चित करें।

बता दें कि पांचवीं कक्षा से लेकर 9वीं और 11वीं तक के छात्रों के लिए हाइब्रिड मोड में कक्षाएं चलेंगी। इसके अलावा सभी स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे यह जानकारी तुरंत अभिभावकों तक पहुंचाएं। सभी डीडीई से यह भी कहा है कि वे अपने अधिकार क्षेत्र के स्कूलों का दौरा करें ताकि उपरोक्त निर्देशों का सुचारू रूप से पालन सुनिश्चित हो सके।

एक दिन पहले ही गाजियाबाद और नोएडा प्रशासन ने पांचवीं तक की कक्षाओं को ऑनलाइन चलाने का आदेश दिया था। इनकी परिक्षाएं भी रद्द कर दी गई थीं। दोनों ही जिलों के शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में प्री-नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी तरह ऑनलाइन मोड में कराने को कहा गया है। दोनों जिलों में छह से नौ और 11वीं तक की कक्षाएं हाइब्रिड मोड पर संचालित करने के आदेश दिए गए हैं।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।