दिल्ली सरकार और प्राइवेट दफ्तर 50 फीसदी स्टाफ के साथ करेंगे काम, बाकी वर्क फ्रॉम होम

संक्षेप: राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पलूशन को देखते हुए दिल्ली सरकार ने प्राइवेट और अपने दफ्तरों को 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही काम करने को कहा है। बाकी को वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश दिए गए हैं।

राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ते पलूशन के कारण ग्रैप के तीसरे चरण के अनुसार दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय और प्राइवेट दफ्तर 50 फीसदी स्टॉफ के साथ काम करेंगे। सोमवार को जारी एक आदेश के अनुसार, बाकी कर्मचारी घर से काम करेंगे। यह निर्देश पर्यावरण विभाग की ओर से पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत राष्ट्रीय राजधानी में संचालित सभी दिल्ली सरकार के दफ्तरों और प्राइवेट कार्यालयों को जारी किया गया है।

बढ़ते प्रदूषण को देख फैसला सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि बढ़ते प्रदूषण लेवल को देखते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे स्टेज के हिसाब से राष्ट्रीय राजधानी में दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस और प्राइवेट दफ्तर केवल 50 परसेंट स्टाफ के साथ काम करेंगे। ये कार्यालय बाकी कर्मचारियों से वर्क फ्रॉम होम कराएंगे।

हाल ही में ग्रैप नियमों में किया था बदलाव प्रदूषण की रोकथाम के लिए हाल ही में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप नियमों में बदलाव किए थे। इसमें ग्रैप-तीसरे चरण में ही एनसीआर की सरकारों को पचास फीसदी कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम देने जैसे प्रावधान को शामिल किया गया था। इसी क्रम में दिल्ली सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने सोमवार की शाम को निर्देश जारी किए हैं। इसमें सरकारी और प्राइवे कार्यालयों के लिए निर्देश स्पष्ट किए गए हैं।

इस नियम के तहत आदेश यह निर्देश एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट ने एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 5 के तहत जारी किया गया है। इस आदेश के तहत दिल्ली सरकार के सभी ऑफिस और नेशनल कैपिटल में चल रहे प्राइवेट कार्यालय आएंगे।

इन अधिकारियों को आना होगा जारी आदेश में कहा गया है कि दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विभागों के प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष नियमित रूप से कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। कार्यालय में अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारी मौजूद रहेंगे। बाकी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। हालांकि, प्रशासनिक सचिव और विभागाध्यक्ष आवश्यक और आपातकालीन सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय बुला सकेंगे।

प्राइवेट दफ्तरों पर भी लागू दिल्ली में चल रहे सभी प्राइवेट दफ्तरों पर भी उक्त निर्देश लागू होगा। दिल्ली के सभी प्राइवेट कार्यालयों में भी 50 फीसदी स्टॉफ से ज्यादा स्टॉफ नहीं रहेगा। बाकी कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से घर से काम यानी वर्क फ्रॉम होम करना होगा। इसके साथ ही जहां पर भी संभव हो वहां पर कार्यालयों के समय अलग-अलग किया जाना चाहिए। घर से काम करने के मानदंडों से कड़ाई से अनुपालन होना चाहिए और कार्यालय से जुड़े वाहनों की आवाजाही भी कम से कम करने को कहा गया है।

जरूरी सेवाओं को दी गई है छूट निर्देशों में तमाम आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है। इनमें कारागार, सार्वजनिक परिवहन, बिजली, पानी, स्वच्छता और उससे संबंधित नगर पालिका सेवाएं, आपदा प्रबंधन और संबंधित सेवाएं, वन, पर्यावरण, वायु प्रदूषण नियंत्रण की निगरानी और प्रवर्तन गतिविधियों लगे विभाग और एजेंसियां, अन्य आवश्यक-आपातकालीन सेवाएं इन निर्देशों से मुक्त रहेंगी। बायोमास जलाने पर अंकुश लगाने में तैनात टीमें, धूल नियंत्रण और ग्रैप प्रावधानों को लागू कराने में लगी टीमों पर भी यह निर्देश लागू नहीं होंगे।

कड़ाई से पालन कराने के निर्देश सभी विभागाध्यक्ष, संगठन प्रमुख, जिला मजिस्ट्रेट और जिला पुलिस उपायुक्त व संबंधित प्राधिकरण को इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा गया है। इनका उल्लंघन किए जाने को इस संबंध में लागू कानूनों के तहत दंडनीय बताया गया है।

382 अंक पहुंचा एक्यूआई दरअसल, दिल्ली में सर्द मौसम और हवा की गति कम होने से प्रदूषण का स्तर ज्यादा देखने को मिल रहा है। सोमवार को शाम चार बजे दिल्ली का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 382 अंक दर्ज किया गया। एक दिन पहले यानी रविवार को यह सूचकांक 391 अंक था। आगे भी कुछ दिन तक इसमें राहत के संकेत नहीं है। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह फैसला लिया है। सोमवार सुबह नौ बजे दिल्ली में एक्यूआई 396 अंक पर था।