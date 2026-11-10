दिल्ली पर पलूशन की मार, पर संसदीय समिति ने एजेंडे से हटाया मुद्दा; सियासत गर्म
दिल्ली पलूशन की चपेट में है जबकि दूसरी ओर एक संसदीय समिति ने 17 नवंबर को होने वाली बैठक के एजेंडे से एनसीआर में पलूशन के मुद्दे को हटाने का फैसला कर लिया है।
दिल्ली पलूशन की मार झेल रही लेकिन गृह मामलों की संसदीय समिति ने 17 नवंबर की बैठक के एजेंडे से एनसीआर में पलूशन के मुद्दे को हटा दिया है। संसदीय समिति की ओर से जारी संशोधित एजेंडे से इस महत्वपूर्ण विषय के हटने पर कांग्रेस सांसद अजय माकन ने समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखकर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने इस समस्या पर तेज कार्रवाई की मांग की है।
सियासत गर्म, कांग्रेस सदस्य ने जताई आपत्ति
पीटीआई-भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, गृह मामलों की संसदीय समिति ने 17 नवंबर को होने वाली अपनी बैठक के एजेंडे से एनसीआर में पलूशन का अहम मुद्दा हटाने का फैसला किया है। अब इस डेवलपमेंट को लेकर सियासत भी गरमाती नजर आ रही है। कांग्रेस के एक सदस्य ने समिति के अध्यक्ष के समक्ष इस फैसले को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है।
एजेंडे से हटाया गया पलूशन का मुद्दा
हालांकि बताया जाता है कि समिति ने पहले इस मुद्दे पर गृह मंत्रालय और संबंधित एजेंसियों को सुनने के साथ ही मुद्दे पर चर्चा करने का फैसला किया था। बीते 5 नवंबर को समिति ने अपने सदस्यों के बीच बैठक का एजेंडा जारी किया था। इसमें पलूशन का मुद्दा भी शामिल था। लेकिन अब संशोधित एजेंडे से मुद्दे को हटा दिया गया है।
क्या बोले समित के अध्यक्ष?
कांग्रेस सदस्य अजय माकन ने इस मुद्दे को हटाए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने समिति के अध्यक्ष राधा मोहन दास अग्रवाल को पत्र लिखा है। वहीं अग्रवाल ने कहा कि उनको अजय माकन के लेटर की जानकारी नहीं है। एजेंडे से पलूशन के मुद्दे को हटाने के कारणों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वह समिति की बैठकों से जुड़े मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं करते हैं।
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए मुद्दा
वहीं कांग्रेस सदस्य अजय माकन ने कहा कि दिल्ली में पलूशन की समस्या को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी के तौर पर देखा जाना चाहिए। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) का सूचकांक 500 के आंकड़े तक सीमित है जो कि असल रीडिंग नहीं है। CPCB के अपने कैलकुलेटर में गंभीर श्रेणी के ऐसे सूत्र हैं जिनसे 500 से अधिक के आंकड़े भी निकलते हैं लेकिन प्रदर्शित आंकड़े की सीमा के कारण 500 से ज्यादा रीडिंग भी घटाकर 500 ही दिखाई जाती है।
500 तक ही दिखाई जाती है रीडिंग
अजय माकन ने यह भी कहा कि जब 24 घंटे का पीएम2.5 स्तर 380 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर या 24 घंटे का पीएम10 स्तर 510 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से अधिक हो जाता है तो उस केंद्र की रीडिंग 500 पर रोक दी जाती है। पीएम2.5 का स्तर 600 होने पर सीपीसीबी के सूत्र से सूचकांक करीब 669.2 आता है, लेकिन 500 ही दिखाया जाता है। मौजूदा वक्त में लोगों की सुरक्षा, नियमों के अनुपालन और विभिन्न एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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