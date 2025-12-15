जहरीली हवा; दिल्ली HC ने पेशी के लिए वकीलों को दी हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह
दिल्ली में पलूशन के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी कि वे अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड में पेश हों। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…
राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण के गंभीर स्तर को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वकीलों और पक्षकारों को सलाह दी कि वे अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाइब्रिड मोड में पेश हों। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह सुझाव ऐसे समय दिया है जब दिल्ली में स्मॉग की मोटी चादर देखी जा रही है। दिल्ली में सोमवार को भी एक्यूआई गंभीर श्रेणी में रिकॉर्ड किया गया।
दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि मौसम के मौजूदा हालात को देखते हुए यह बताने का निर्देश दिया गया है कि वकील व पक्षकार अपने मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा के जरिए हाइब्रिड मोड में पेश हो सकते हैं।
रविवार को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने भी बार के सदस्यों व पक्षकारों को सलाह दी थी कि वे मौजूदा मौसम के हालात को देखते हुए उच्चतम न्यायालय के सामने सूचीब। मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए हाइब्रिड मोड में पेश हों।
मौजूदा वक्त में दिल्ली हाईकोर्ट हाइब्रिड मोड के माध्यम से काम कर रहा है। इसके तहत अदालत में पेशी शारीरिक और वीडियो कान्फेंसिंग दोनों तरीकों से आयोजित की जाती है।
दिल्ली में सोमवार को भी सुबह के वक्त स्मॉग छाया रहा। दिल्ली में सुबह के वक्त एक्यूआई 498 अंक रिकॉर्ड किया गया जो गंभीर श्रेणी में आता है। दिल्ली के 38 निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई गंभीर श्रेणी यानी 400 से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। दो केंद्रों पर यह ‘बेहद खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया। जहांगीरपुरी में एक्यूआई 498 तक पहुंच गया।
दिल्ली वालों को पलूशन से निजात मिलती नहीं दिख रही है। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में ही रहने का अनुमान है। मौसम विभाग (आईएमडी) का कहना है कि मौजूदा वक्त में हवा की औसत गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे से कम है। इससे प्रदूषक कणों के बिखराव नहीं हो पा रहा है।