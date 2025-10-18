प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को दिल्ली में 1 नवंबर से नहीं मिलेगी एंट्री, CAQM का फैसला
राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 1 नवंबर से प्रदूषण फैलाने वाले कॉमर्शियल वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। आयोग ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अधिकारियों को पराली जलाने के मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
सीएक्यूएम अध्यक्ष राजेश वर्मा की अध्यक्षता में हुई 25वीं बैठक में निर्णय लिया गया कि केवल बीएस-6, सीएनजी, एलएनजी और इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। दिल्ली में पंजीकृत बीएस-4 वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक संक्रमणकाल के रूप में अनुमति दी जाएगी। वहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को हटाने संबंधी अपने पुराने आदेश को फिलहाल स्थगित कर दिया है।
पराली पर निगरानी बढ़ाएं : आयोग ने पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से कहा है कि वे पराली जलाने की निगरानी बढ़ाएं और प्रभावी फसल अवशेष प्रबंधन सुनिश्चित करें। इसके अलावा, सीएक्यूएम ने सुप्रीम कोर्ट के 15 अक्टूबर के आदेश के अनुसार, दिवाली पर केवल ग्रीन पटाखों की सीमित बिक्री और उपयोग की अनुमति देने की बात दोहराई है।
सीपीसीबी और राज्य प्रदूषण बोर्ड 14 से 25 अक्टूबर तक वायु गुणवत्ता की निगरानी करेंगे और प्रदूषण नियंत्रण उपायों की सख्त समीक्षा करेंगे।
‘ठीकरा बीएस-4 वाहनों पर न फोड़े सीएक्यूएम’
वहीं, दिल्ली टैक्सी एंड टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को पत्र भेज कहा है कि अगर पटाखों की वजह से राजधानी में एक्यूआई बढ़ता है तो उसका ठीकरा डीजल वाहनों पर न फोड़ा जाए। दिल्ली में बीएस-4 डीजल वाहनों का प्रवेश न रोका जाए। ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय सम्राट का कहना है कि उन्हें अंदेशा है कि ग्रीन पटाखों की उपलब्धता न होने के कारण लोग सामान्य पटाखे जलाएंगे और उससे दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ सकता है। एक्यूआई का लेवल बढ़ते ही सीएक्यूएम और दिल्ली सरकार, ट्रांसपोर्टरों के डीजल व पेट्रोल के बीएस-3 व बीएस-4 वाहनों का संचालन बंद करने का फरमान सुना देते हैं। दिल्ली-एनसीआर में ऐसे वाहनों को जब्त करने और जुर्माना लगाने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।