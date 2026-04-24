पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा, सपा तीन बड़े कार्यक्रम से मिशन-2027 का शुभारंभ करेगी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। समाजवादी पार्टी के तीन बड़े कार्यक्रम तय हो गए हैं। दादरी में हुई रैली के बाद अब दूसरी रैली मुजफ्फरनगर और तीसरी सहारनपुर में होगी। गाजियाबाद में शनिवार को किसान संवाद का आयोजन किया जाएगा। इन सभी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे।
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासी गर्मी बढ़ गई है। भाजपा के बड़े आयोजनों के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) के तीन बड़े कार्यक्रम तय हो गए हैं। दादरी में हुई रैली के बाद अब दूसरी रैली मुजफ्फरनगर और तीसरी सहारनपुर में होगी। गाजियाबाद में शनिवार को किसान संवाद का भी आयोजन किया जाएगा। इन सभी को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित करेंगे।
सपा ने 29 मार्च को दादरी में समाजवादी समानता भाईचारा रैली कर प्रदेश में अपने मिशन-2027 का शुभारंभ किया था। इसके बाद अब सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 25 अप्रैल को किसानों के बीच पहुंचेंगे। सपा की विजन इंडिया मुहिम के तहत यह आयोजन होगा।
पार्टी नेताओं के अनुसार गाजियाबाद के फाइव स्टार होटल में होने वाले इस कार्यक्रम में खाद-बीज का संकट, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मौसम से फसलों के नुकसान, बढ़ती लागत आदि विषयों पर चर्चा की जाएगी। गन्ना और आलू किसानों की चुनौतियों पर भी विचार-विमर्श होगा।
सपा प्रमुख समस्याओं के निदान और किसानों को समृद्ध बनाने की अपनी योजना की जानकारी भी साझा करेगी। कार्यक्रम में किसान संगठनों, प्रमुख किसानों, विशेषज्ञों आदि को भी आमंत्रित किया गया है। कृषि में एआई के इस्तेमाल के संबंध में भी विशेषज्ञों से चर्चा होगी। इससे स्पष्ट है कि सपा इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों को अहम मान रही है।
पिछले विधानसभा चुनाव की स्थिति
पश्चिम क्षेत्र की 71 सीट
● वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा 40 जीती थी
● सपा-रालोद गठबंधन 31 सीटों पर जीता था (अब रालोद भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल है)
पश्चिम में सपा के कार्यक्रम
● 25 अप्रैल को गाजियाबाद में किसान संवाद कार्यक्रम होगा
● 6 सितंबर को सहारनपुर में रैली होगी
● मुजफ्फरनगर में रैली होगी, इसकी जल्द तारीख तय की जाएगी
भाजपा भी पूरी तरह सक्रिय
पश्चिमी क्षेत्र में बदलते सियासी समीकरणों ने राजनीतिक दलों को उलझा दिया है। वह यहां के सियासी माहौल को भांप नहीं पा रहे, इसलिए सभी दलों ने यहां अपनी पूरी ताकत लगा दी है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार बड़े कार्यक्रम कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मार्च 2026 को नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने 14 अप्रैल को सहारनपुर में दिल्ली-देहरादून आर्थिक गलियारे के ऊंचे खंड पर बने वन्यजीव गलियारे की भी समीक्षा की। वहीं, पार्टी के नेता यहां पर जनसभाएं और बैठकों से लगातार सक्रिय हैं। पिछले विधानसभा चुनाव के बाद रालोद भाजपा के साथ आ गई। इससे भी सियासी गणित बदला है।
सपा के आयोजनों के लिए लोगों में उत्साह: प्रदीप भाटी
सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता सीए प्रदीप भाटी ने कहा कि पार्टी के कार्यक्रमों को लेकर जनता कितनी उत्साहित है, इसका प्रमाण दादरी में हुई रैली थी। गाजियाबाद में 25 को किसान संवाद के बाद मुजफ्फरनगर में रैली होगी। इसकी जिम्मेदारी सांसद हरेंद्र मलिक को दी गई है। शीघ्र ही रैली की तिथि घोषित होगी। गुर्जर बाहुल्य जिले सहारनपुर में छह सितंबर को पार्टी की रैली होगी। इसके आयोजन की जिम्मेदारी पार्टी के वरिष्ठ नेता रूद्रसेन और इंद्रसेन पर है। पार्टी के नेता लगातार जनता के बीच रहकर उनकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSubodh Kumar Mishra
सुबोध कुमार मिश्रा पिछले 19 साल से हिंदी पत्रकारिता में योगदान दे रहे हैं। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' में स्टेट डेस्क पर बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूरदर्शन के 'डीडी न्यूज' से इंटर्नशिप करने वाले सुबोध ने पत्रकारिता की विधिवत शुरुआत 2007 में दैनिक जागरण अखबार से की। दैनिक जागरण के जम्मू एडीशन में बतौर ट्रेनी प्रवेश किया और सब एडिटर तक का पांच साल का सफर पूरा किया। इस दौरान जम्मू-कश्मीर को बहुत ही करीब से देखने और समझने का मौका मिला। दैनिक जागरण से आगे के सफर में कई अखबारों में काम किया। इनमें दिल्ली-एनसीआर से प्रकाशित होने वाली नेशनल दुनिया, नवोदय टाइम्स (पंजाब केसरी ग्रुप), अमर उजाला और हिन्दुस्तान जैसे हिंदी अखबार शामिल हैं। अखबारों के इस लंबे सफर में खबरों को पेश करने के तरीकों से पड़ने वाले प्रभावों को काफी बारीकी से समझने का मौका मिला।
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