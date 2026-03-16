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पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026 में विद्वानों का राजनीति और समाज पर मंथन

Mar 16, 2026 10:42 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से आए विद्वानों, नीति विशेषज्ञों और पेशेवरों ने समकालीन भारत में राजनीतिक चिंतन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026 में विद्वानों का राजनीति और समाज पर मंथन

नई दिल्ली स्थित इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में 12–13 मार्च को पॉलिटिकल साइंस सोसाइटी की ओर से पॉलिटिकल साइंस कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। दो दिवसीय सम्मेलन में देशभर से आए विद्वानों, नीति विशेषज्ञों और पेशेवरों ने समकालीन भारत में राजनीतिक चिंतन और सार्वजनिक जीवन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

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कॉन्क्लेव का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने मुख्य अतिथि के रूप में किया। उद्घाटन सत्र में इंडिया फाउंडेशन के अध्यक्ष राम माधव मुख्य वक्ता रहे। इस अवसर पर भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्रबुद्धे और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी के पूर्व निदेशक डॉ. संजीव चोपड़ा विशेष अतिथि के रूप में मौजूद थे। सत्र की अध्यक्षता दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर प्रो. एम. पी. सिंह ने की।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न प्लेनरी सत्रों और विषयगत चर्चाओं का आयोजन किया गया, जिनमें पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के डॉ. एम. आर. माधवन, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के डॉ. निरंजन साहू, लेखक गुरचरण दास और अर्थशास्त्री प्रो. अश्विनी महाजन सहित कई प्रमुख वक्ताओं ने अपने विचार साझा किए। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रो. अशोक आचार्य, प्रो. पंपा मुखर्जी और प्रो. अशुतोष कुमार समेत कई शिक्षाविदों ने भी सत्रों में भाग लिया।

कॉन्क्लेव के समापन सत्र में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के अध्यक्ष राम बहादुर राय, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के निदेशक के. एन. श्रीवास्तव, जाजपुर के सांसद आर. एन. बेहरा और हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. प्रकाश सिंह उपस्थित रहे। सम्मेलन में 12 समानांतर सत्रों में 150 से अधिक शोध-पत्र प्रस्तुत किए गए और कुल 300 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन दिल्ली विश्वविद्यालय की प्रो. रेखा सक्सेना और सह-संयोजन डॉ. स्वदेश सिंह ने किया।

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


सुधीर झा एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार और संपादकीय नेतृत्वकर्ता हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में LiveHindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं और दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सहित 8 राज्यों की कवरेज संभालने वाली स्टेट टीम का नेतृत्व कर रहे हैं। वे राजनीति, अपराध और प्रशासन से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से लेकर विश्लेषणात्मक रिपोर्ट तक, तथ्य-आधारित और संतुलित पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं।


15 सालों का अनुभव

सुधीर झा ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। दैनिक आज समाज और दैनिक जागरण जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और जम्मू-कश्मीर की ग्राउंड रिपोर्टिंग के बाद उन्होंने दैनिक भास्कर डिजिटल, न्यूजट्रैक और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। नेशनल और इंटरनेशनल डेस्क के अनुभव ने उनकी विश्लेषणात्मक समझ को और व्यापक बनाया। डिजिटल पत्रकारिता में उन्हें होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (लोकसभा चुनाव, केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता प्राप्त है।


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सुधीर झा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होमपेज मैनेजमेंट, लाइव इवेंट कवरेज (जैसे लोकसभा चुनाव और केंद्रीय बजट), हाइपरलोकल रिपोर्टिंग और कंटेंट क्वालिटी कंट्रोल में विशेषज्ञता रखते हैं। उनकी संपादकीय शैली में स्पीड और वेरिफिकेशन का संतुलन प्रमुख है। वे जमीनी स्रोतों, स्ट्रिंगर्स और रिपोर्टर्स के साथ समन्वय कर एक्सक्लूसिव और इम्पैक्टफुल स्टोरीज पर फोकस करते हैं। वे प्रत्येक खबर में मल्टी-सोर्स वेरिफिकेशन, सभी पक्षों की प्रतिक्रिया और विशेषज्ञों की राय शामिल करने पर जोर देते हैं। सुधीर झा न्यूज राइटिंग में विश्वसनीयता और निष्पक्षता का विशेष ध्यान रखते हैं। उनकी संपादकीय प्राथमिकता सार्वजनिक हित, निष्पक्षता और तथ्यपरकता है। सुधीर झा का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है।


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