7 साल की उम्र में पोलियो, देश के लिए जीते 3 गोल्ड मेडल; नीरज यादव की दिल्ली में संदिग्ध मौत बनी सस्पेंस

Neeraj Yadav Death News: पैरा एथलीट नीरज यादव को महज 7 साल की उम्र में पोलियो हो गया था। उन्होंने पहले व्हीलचेयर टेनिस खेलना शुरू किया और फिर पैरा एथलेटिक्स में हाथ आजमाए और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई।

पोलियो ने महज सात साल की उम्र में कदमों को बेशक कमजोर कर दिया, लेकिन नीरज यादव के हौसले को नहीं तोड़ सका। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में सुबह छह बजे से पसीना बहाकर उन्होंने दुनियाभर में देश का परचम लहराया और एशियन पैरा गेम्स में तीन स्वर्ण पदक जीते।

संघर्ष, मेहनत और कामयाबी की ऐसी मिसाल पेश करने वाले नीरज का सफर 42 साल की उम्र में थम गया। उनके निधन से भारतीय पैरा खेल जगत में शोक है। नीरज यादव का जन्म 10 फरवरी 1984 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुआ था। वह दिल्ली में देवली खानपुर में परिवार के साथ रहते थे। नीरज ने शुरुआत में व्हीलचेयर टेनिस खेला। करीब सात साल तक इस खेल से जुड़े रहने के बाद वर्ष 2015 में पैरा एथलेटिक्स में आए। उन्होंने भाला फेंक, चक्का फेंक और गोला फेंक स्पर्धाओं में अपनी पहचान बनाई।

वर्ष 2018 में इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में नीरज ने पुरुषों की एफ-55 भाला फेंक स्पर्धा में 29.84 मीटर का एशियाई रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता। इसके बाद वर्ष 2023 में चीन के हांगझू में हुए एशियन पैरा गेम्स में उन्होंने भाला फेंक और चक्का फेंक, दोनों स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक अपने नाम किए। इस तरह उनके नाम एशियन पैरा गेम्स के तीन स्वर्ण पदक दर्ज हुए। बाद में यह पदक इनसे ले लिए गए थे।

प्रमुख उपलब्धियां 2023: चीन के हांगझू में एशियन पैरा गेम्स में भाला और चक्का फेंक में दो स्वर्ण

2018: इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण पदक

2022: मोरक्को के माराकेच में पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री में स्वर्ण पदक

2015: दिल्ली राज्य एथलेटिक्स प्रतियोगिता में गोला फेंक, भाला फेंक और चक्का फेंक में स्वर्ण पदक

महिला दोस्त संग आए थे दिल्ली बता दें कि, एशियाई पैरा गेम्स के गोल्ड मेडल विजेता नीरज यादव की संदिग्ध मौत ने सबको हैरान कर दिया है। वह मंगलवार रात सोनीपत से अपनी एक महिला मित्र को कार में दिल्ली के मौजपुर में छोड़ने आए थे। हालांकि, कुछ देर बाद ही वह मौजपुर मेट्रो स्टेशन के पास सड़क पर बेसुध पड़े मिले। महिला दोस्त नीरज को अस्पताल लेकर गई तो डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। नीरज यादव शादीशुदा थे और उनके परिवार में उनकी पत्नी और तीन साल की बेटी हैं। वह सोनीपत में अंशनीर स्पोर्ट्स एकेडमी के नाम से एक ऑनलाइन स्पोर्ट्स एकेडमी चला रहे थे। जाफराबाद थाना पुलिस बीएनएसएस की धारा 194 के तहत मामले की जांच कर रही है। महिला ने पूछताछ के दौरान पुलिस को बताया कि दिसंबर 2025 से उसकी नीरज यादव के साथ दोस्ती थी।

भारतीय पैरालंपिक समिति, ''नीरज यादव के निधन से भारतीय खेल जगत को गहरा आघात पहुंचा है। समिति उनके निधन पर शोक व्यक्त करती है और परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करती है।''