फरीदाबाद में कार का हॉर्न बजाने पर भड़का पुलिसकर्मी का बेटा, बीच सड़क दो भाइयों पर की ताबड़तोड़ फायरिंग
डॉक्टर्स ने प्रिंस के शरीर से एक गोली निकाली है, जबकि उसके बड़े भाई प्रशांत की सर्जरी होनी है। प्रशांत का इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है, जबकि प्रिंस अभी बीटेक दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि चार दिन पहले ही प्रशांत पिता बना था और घर में जश्न की तैयारियां चल रही थीं।
राष्ट्रीय राजधानी से सटे हरियाणा के फरीदाबाद में कच्चा खेड़ी सड़क पर स्थित सेंट्रल बैंक के करीब सड़क पर हुए विवाद के बाद एक पुलिसकर्मी के बेटे ने गोलीबारी करके दो भाइयों को घायल कर दिया। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात में एक व्यक्ति को गर्दन में तो दूसरे को छाती में गोली लगी है और दोनों का इलाज सेक्टर-21-ए स्थित एक अस्पताल में किया जा रहा है। पुलिस ने वारदात के मुख्य आरोपी जसवंत को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से रिवॉल्वर बरामद कर ली है।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि भारत कॉलोनी में रहने वाला पीयूष रात करीब 9:20 बजे अपनी कार से दिल्ली के एक रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था। कार में उसके साथ उसके चचेरे भाई प्रशांत, प्रिंस और तुषार भी थे। रास्ते में पीयूष ने आगे चल रही मारुति ब्रेजा कार को हॉर्न बजाकर रास्ता देने के लिए कहा, लेकिन वाहन चला रहे जसवंत ने कथित तौर पर साइड देने की बजाय अपनी गाड़ी पीयूष की कार के सामने खड़ी करके रास्ता रोक दिया।
गालियां देते हुए निकाली पिस्तौल, की ताबड़तोड़ फायरिंग
पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक इसको लेकर दोनों पक्षों में बहस हुई और इसी दौरान जसवंत ने अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए रिवॉल्वर निकाल ली और पीयूष तथा उसके चचेरे भाइयों पर कई गोलियां चला दीं। पुलिस ने इस वारदात के सिलसिले में फरीदाबाद की भारत कॉलोनी में रहने वाले 28 वर्षीय जसवंत को गिरफ्तार किया है।
एएसआई का बेटा है आरोपी, अस्पताल में करता है नौकरी
पुलिस ने बताया कि आरोपी जसवंत सहायक उप निरीक्षक (ASI) का बेटा है और शहर के NIT इलाके में स्थित एक निजी अस्पताल के बिलिंग विभाग में काम करता है।
प्रिंस और प्रशांत को लगी गोली, चार दिन पहले पिता बना है प्रशांत
पीड़ित परिवार के सदस्यों ने बताया कि डॉक्टर्स ने प्रिंस के शरीर से एक गोली निकाली है, जबकि उसके बड़े भाई प्रशांत की सर्जरी होनी है। प्रशांत का इलेक्ट्रॉनिक्स शोरूम है, जबकि प्रिंस अभी बीटेक दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रहा है। परिवार के एक सदस्य ने बताया कि चार दिन पहले ही प्रशांत पिता बना था और घर में जश्न की तैयारियां चल रही थीं।
पुलिस बोली- लाइसेंसी रिवॉल्वर से चलाई चार गोलियां
उधर वारदात को लेकर खेरी पुलिस थाना के प्रभारी निरीक्षक राकेश कुमार ने बताया, ‘शुरुआती पूछताछ में खुलासा हुआ है कि रास्ता देने को लेकर यह विवाद हुआ था, जिसके बाद आरोपी ने अपनी लाइसेंसी रिवॉल्वर से चार गोलियां चलाईं, जो प्रशांत और प्रिंस को लगी।’ उन्होंने बताया कि पुलिस ने रिवॉल्वर और जसवंत की कार को जब्त कर लिया है, जबकि घटनास्थल से सात कारतूस तथा चार खोखे बरामद किए हैं। हम आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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