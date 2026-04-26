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दिल्ली के द्वारका में पुलिसकर्मी ने मजदूरों पर चलाई गोली; एक की मौत

Apr 26, 2026 05:59 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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दिल्ली के द्वारका के जाफरपुर कला इलाके में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पोस्टेड एक हेड कांस्टेबल ने फायरिंग की जिसमें दो मजदूर घायल हो गए। बाद में इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई।

दिल्ली के द्वारका में पुलिसकर्मी ने मजदूरों पर चलाई गोली; एक की मौत

दिल्ली के द्वारका के जाफरपुर कला इलाके में देर रात फायरिंग का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में पोस्टेड एक हेड कांस्टेबल ने फायरिंग की जिसमें दो मजदूर घायल हो गए। बाद में इनमें से एक मजदूर की मौत हो गई।

जानकारी के मुताबिक हेड कांस्टेबल फरार है और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। द्वारका के आउटर इलाके जाफरपुर कला में कल रात दो बजे करीब स्पेशल सेल में तैनात हैंड कांस्टेबल नीरज ने गोली चलाई जिसमे एक मजदूर की मौत हो गई, एक घायल हुए।

पुलिस के मुताबिक हेड कांस्टेबल नीरज का घर जाफरपुर कला की मेन रोड पर है, इसी दौरान अंदर कलौनी में कुछ मजदूर रहते हैं। मजदूर पार्टी कर रहे थे और शराब के नशे में थे। शोर शराबे को लेकर बहसबाजी हुई और हेड कांस्टेबल ने गोली चला दी।

क्या कांस्टेबल भी शराब के नशे में था इस बात की की जांच की जा रही है। आरोपी कांस्टेबल फरार है। उसकी तलाश की जा रही है। बॉडी का पोस्टमोर्टम करवाकर बॉडी परिवार को हैंडओवर कर दिया जाएगा।

Aditi Sharma

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अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


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डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


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