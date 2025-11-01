Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर Newspoliceman lied about the accused who came to surrender, he was caught for one reason in Delhi
सरेंडर करने आए आरोपी को लेकर पुलिसवाले ने बोला झूठ, एक वजह से पकड़ाया; कोर्ट ने लगाई खूब फटकार

संक्षेप: अदालत ने कहा कि 'जांच अधिकारी ने अदालत को गुमराह करने के लिए इस मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी।' वहीं अपने समक्ष प्रस्तुत सबूतों को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी मामले की ठीक से जांच भी नहीं कर रहा था।

Sat, 1 Nov 2025 09:13 PMSourabh Jain पीटीआई
दिल्ली की एक अदालत ने कथित डकैती के एक मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और उचित जांच न करने के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, और साथ ही इस बारे में स्टेटस रिपोर्ट भी पेश करने को कहा है। अदालत ने यह आदेश मुख्य आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई करने के बाद उसे खारिज करते हुए दिया। अदालत ने कहा कि वाहवाही के लिए जांच अधिकारी ने झूठ बोला, इसलिए इस मामले में उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इस वारदात को लेकर दयालपुर पुलिस थाने में मामला दर्ज है, जिसमें आरोपी पर घातक हथियार रखने और साझा इरादे से डकैती करने का आरोप लगाया गया है।

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता की अदालत ने 31 अक्टूबर को इस मामले में आदेश जारी करते हुए कहा, 'अपने जवाब में, जांच अधिकारी (IO) ने कहा है कि आरोपी मुस्तकीम को उसने एक गुप्त मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर गिरफ्तार किया था। हालांकि, थाने के सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चलता है कि आरोपी खुद थाने गया था।' साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा 'अदालत द्वारा पूछे गए एक प्रश्न पर IO ने भी इसी तथ्य की पुष्टि की है।'

अदालत ने कहा कि 'IO ने अदालत को गुमराह करने के लिए इस मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज की थी।' वहीं अपने समक्ष प्रस्तुत सबूतों को देखते हुए अदालत ने यह भी कहा कि IO मामले की ठीक से जांच नहीं कर रहा था।

मजिस्ट्रेट ने कहा, 'यह अदालत संयुक्त पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी करना उचित समझती है ताकि वर्तमान मामले में झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और मामले की उचित जांच न करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई की जा सके और अगली सुनवाई (3 नवंबर) को अनुपालन रिपोर्ट दाखिल की जा सके।'

साथ ही अदालत ने इस मामले में निगरानी करने में चूक करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, 'इस मामले की निगरानी में की गई चूक के लिए संबंधित थाना प्रभारी (SHO) और सहायक पुलिस आयुक्त (ACP) पर भी कार्रवाई की जाए।'

