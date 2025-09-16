NCR में एक और कार का कहर, पुलिसवाले ने स्कूल से लौट रहे 3 भाइयों को कुचला, 2 की मौत

पलवल के गांव उटावड़ में सोमवार दोपहर एक पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो स्कूली छात्र की मौत हो गई। वहीं, तीसरे छात्र को गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पलवल के गांव उटावड़ में सोमवार दोपहर एक पुलिसकर्मी की तेज रफ्तार कार की टक्कर से दो स्कूली छात्र की मौत हो गई। वहीं, तीसरे छात्र को गंभीर हालत में नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों छात्र दादा के साथ स्कूल से लौट रहे थे। आरोपी पुलिसकर्मी नूंह के डीएसपी का रीडर है। उटावड़ थाना की पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार मरने वाले छात्रों की पहचान गांव उटावड़ निवासी 13 वर्षीय अयान व नौ वर्षीय अहसान के रूप में हुई है। जबकि घायल छात्र सात वर्षीय मोहम्मद अरजान नजदीक स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिजन आस मौहम्मद ने अपनी शिकायत में पुलिस बताया है कि हादसे के शिकार बच्चे उनके पोते हैं।

अयान पांचवीं कक्षा का छात्र था। जबकि अहसान चौथी कक्षा में पढ़ता था। वहीं अरजान दूसरी कक्षा में पढ़ता है। सभी गांव में स्थित एक सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। सोमवार दोपहर करीब डेढ़ बजे स्कूल से छुट्टी होने के बाद वह अपने पोतों को पैदल स्कूल से घर ले जा रहे थे। सभी गांव स्थित एक निजी स्कूल के पास पहुंचे, पीछे से एक तेज रफ्तार कार ने तीनों बच्चों को टक्कर मार दी।

उन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई। हादसा इतना जबरदस्त था कि अयान और अहसान की मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित का कहना है आरोपी कार चालक पुलिस कर्मी था। वह हादसे के बाद कार समेत फरार होने लगा। लेकिन लोग उसे काबू कर पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची पुलिस आरोपी कार चालक पुलिस कर्मी को हिरासत में लेकर जांच कर रही है। उटावड़ थाना के एसएचओ रेणू शेखावत ने बताया कि पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्जकर जांच शुरू कर दी गई है।

पुलिसकर्मी को लोगों ने दबोचा स्थानीय लोगों का आरोप है कि टक्कर मारने के बाद आरोपी पुलिस कर्मी कार समेत फरार हो गया। लेकिन ग्रामीणों ने करीब एक किलोमीटर पीछा कर उसे पकड़ लिया। वहां आरोपी पुलिस होने का धौंस दिखाकर पीड़ितों का धमकाया। आरोप है कि पुलिसकर्मी शराब के नशे में था। लोग उसकी मेडिकल कराने की मांग करते रहे थे।

नशे में होने का आरोप स्थानीय लोग आरोपी के मेडिकल कराने की मांग पर अड़े रहे। उनका आरोप है कि आरोपी नशे में था। ऐसे में आरोपी को ले जा रही पुलिस के साथ स्थानीय लोग थाना गई। लोगों ने बताया कि उन्हें आशंका है कि आरोपी के पुलिसकर्मी होने का फायदा दिया जा सकता है।