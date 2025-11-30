Hindustan Hindi News
Hindi Newsएनसीआर NewsPolice yet to identify 2 bodies from Tigri building fire probe on into cause of conflagration
दिल्ली तिगड़ी अग्निकांडः 2 मृतकों की अभी भी पहचान नहीं; कारण भी अबूझ, फोरेंसिक टीम ने नमूने लिए

संक्षेप:

दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में चार मंजिला बिल्डिंग में एक दिन पहले लगी भीषण आग में मारे गए 4 लोगों में से 2 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने बताया कि वे आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए अभी भी सुराग तलाश रहे हैं।

Sun, 30 Nov 2025 11:07 PMSubodh Kumar Mishra पीटीआई, नई दिल्ली
दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी एक्सटेंशन में चार मंजिला इमारत में एक दिन पहले लगी भीषण आग में मारे गए 4 लोगों में से 2 की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। एक अधिकारी ने बताया कि वे आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए अभी भी सुराग तलाश रहे हैं।

घनी आबादी वाले इलाके में स्थित इस इमारत के भूतल पर स्थित एक जूते की दुकान में शनिवार शाम करीब 6:24 बजे आग लग गई। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई। इनमें से दो की पहचान 38 साल के बिल्डिंग मालिक सतेंद्र उर्फ ​​जिमी और उनकी 40 साल की बहन अनीता के रूप में हुई है। मृतकों में अन्य दो पुरुष हैं। माना जा रहा है कि वे दुकान पर मौजूद ग्राहक थे। हालांकि उनकी पहचान अभी नहीं हो पाई है। 40 साल की एक अन्य महिला ममता 25 प्रतिशत तक जल गई हैं और उनका इलाज चल रहा है।

जांचकर्ताओं के अनुसार, परिवार के सदस्यों का अनुमान है कि आग दुकान के अंदर रखे एक पुराने रेफ्रिजरेटर से लगी होगी। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि शुरुआती जांच से पता चला है कि परिसर में बड़ी मात्रा में रखे चमड़े और प्लास्टिक के जूतों ने आग में घी का काम किया। आग तेजी से पूरी बिल्डिंग में फैल गई।

रविवार को क्राइम और फोरेंसिक टीमों ने सीलबंद इमारत के अंदर कई घंटे बिताए। टीम ने जले हुए तारों, पिघले हुए उपकरणों और जूतों के अवशेषों के नमूने एकत्र किए। जिस गली में इमारत स्थित है, उसे सुरक्षा के लिए दोनों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है।

अधिकारी ने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार है। बिजली की खराबी सहित सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। मूलरूप से उत्तर प्रदेश के एटा के रहने वाले मृतकों के परिवार लगभग तीन दशकों से तिगडी एक्सटेंशन में रह रहे थे। परिवार ने एक पड़ोसी के घर में शरण ली है क्योंकि इमारत को असुरक्षित घोषित कर दिया गया है।

अधिकारी ने कहा कि शेष दो मृतकों की पहचान करने के लिए पुलिस को आस-पड़ोस में गुमशुदगी की रिपोर्ट की जांच करने का निर्देश दिया गया है।

Delhi News
