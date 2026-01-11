Hindustan Hindi News
अब तीन चालान कटने पर घर पहुंच जाएगी पुलिस, AI से रखी जाएगी नजर; कहां शुरू हो रहा ऐसा सिस्टम

संक्षेप:

गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की तैयारी पूरी हो गई है। 41 चौराहों पर लगाए 800 कैमरों का ट्रायल शुरू हो गया।

Jan 11, 2026 03:50 pm ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद
गाजियाबाद शहर की यातायात व्यवस्था में सुधार के लिए इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) की तैयारी पूरी हो गई है। 41 चौराहों पर लगाए 800 कैमरों का ट्रायल शुरू हो गया। एआई से तीन बार चालान कटने पर पुलिस घर पहुंचकर जुर्माना लगाने और ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई करेगी।

आईटीएमएस के तहत शहर के 41 प्रमुख चौराहों पर आधुनिक कैमरे लगाए गए हैं। इसके जरिये रिकॉर्डिंग कर वहीं से डेटा प्रोसेस कर पुलिस को अलर्ट भी भेजे जाएंगे। इस तरह एआई से सड़कों पर होने वाली प्रत्येक गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक ने बताया कि यातायात व्यवस्था में सुधार के अलावा एआई अपराध की रोकथाम करने में भी मदद करेगा।

किसी भी वारदात में शामिल व्यक्ति का चेहरा कैमरे में आते ही सिस्टम फेस एनालिसिस करेगा। कोई अपराधी अपराध कर भाग रहा होगा तो उसके वाहन का नंबर डालते ही एआई ट्रैक कर लेगा। नगर आयुक्त ने बताया बार-बार यातायात के नियमों को तोड़ने वाले वाहन चालकों की एआई पहचान करेगा। उनकी जानकारी पुलिस के पास रहेगी।

शहर में 110 पैन टिल्स जूम कैमरे लगाए जाएंगे। इसकी मदद से दुर्घटना कर भागने वाले चालकों को पकड़ा जा सकेगा। वहीं, 250 व्हीकल डिटेक्शन कैमरे लगाए जाएंगे। इन कैमरों की मदद से दोपहिया, तीन पहिया और चार पहिया वाहनों का रिकॉर्ड सर्वर को भेजे जाएंगे। रेड लाइट वॉयलेशन कैमरों से नियम तोड़ने वालों के फोटो खींचे जाएंगे।

सिग्नल की टाइमिंग का क्रम खुद बदल जाएगा

चौराहों-तिराहों पर सेंसरयुक्त ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए हैं। चौराहों पर लगने वाले सेंसर 70 से 100 मीटर की दूरी तक वाहनों का दबाव भांप लेगा। इसके तहत फिक्स टाइमिंग और क्रम की बजाय वाहनों का दबाव देखते हुए ट्रैफिक सिग्नल की टाइमिंग और क्रम बदलता रहेगा। कैमरे कंट्रोल रूम में लगी स्क्रीन पर लाइव होंगे।

विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त, एआई की मदद से सभी वाहनों पर नजर रहेगी। आईटीएमएस योजना इस माह शुरू करा दी जाएगी। सभी 41 चौराहों पर कैमरे लगाने का काम पूरा हो गया है। इनका ट्रायल कराया जा रहा है।

Ghaziabad Ghaziabad News
