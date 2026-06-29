पुलिस का इन 5 तकनीकों से अपराधियों पर प्रहार, गृह मंत्रालय का I4C बना वरदान; क्या-क्या फायदे

देश-दुनिया में दिन-प्रतिदिन बदलती टेक्नोलॉजी ने अपराध और पुलिस जांच के तरीकों को पूरी तरह से बदल दिया है। डिजिटल सपोर्ट और एआई के यूज ने पुलिस को साइबर अपराध से निपटने के लिए और मजबूती दी है। जांच की कार्यप्रणाली बदलने से रिपोर्ट से लेकर अपराधियों की लोकेशन तक सेकेंडों में मिल रही है।

अपराधियों के लिए अब पुलिस से बच निकलना पहले जितना आसान नहीं रहा। डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई), फॉरेंसिक साइंस और डेटा एनालिटिक्स के बढ़ते इस्तेमाल ने पुलिस जांच की पूरी कार्यप्रणाली बदल दी है। पांच तकनीक से साइबर अपराधियों तक तेजी से पहुंचना अब आसान हो गया है।

जिन जानकारियों को जुटाने में पहले कई दिन, हफ्ते या कई बार महीने लग जाते थे, वे अब सेकेंडों और मिनटों में उपलब्ध हो रही हैं। साइबर ठगी से लेकर हत्या, दुष्कर्म, आतंकवाद, लूट और सड़क अपराध तक, हर तरह के मामलों में नई तकनीक जांच की गति और सटीकता बढ़ा रही है।

गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (आई4सी) और विभिन्न राज्यों की पुलिस आधुनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिये एक-दूसरे से जुड़ चुकी हैं। इससे न केवल साइबर अपराधियों तक तेजी से पहुंचना आसान हुआ है, बल्कि ठगी की रकम का मनी ट्रेल, संदिग्धों की लोकेशन, डीएनए, फिंगरप्रिंट और चेहरे की पहचान भी पहले की तुलना में कहीं अधिक तेजी से हो रही है।

विशेषज्ञों के अनुसार इन पांच तकनीकों ने मैन्युअल कागजी कार्रवाई कम कर जांच को अधिक वैज्ञानिक और परिणाम आधारित बना दिया है। जांच का समय कई गुना कम हुआ है।

पहले की प्रक्रिया पहले साइबर ठगी में बैंकों को ईमेल भेजकर जवाब का इंतजार करना पड़ता था। फिंगरप्रिंट और डीएनए जांच में कई दिन या सप्ताह लग जाते थे। मोबाइल रिकॉर्ड मैन्युअली जुटाए जाते थे और सीसीटीवी फुटेज की घंटों जांच करनी पड़ती थी। अपराध की सूचना भी अधिकतर प्रत्यक्षदर्शियों के फोन पर निर्भर रहती थी, जिससे कार्रवाई में काफी देरी होती थी।

अब ऐसे रख रहे नजर अधिकांश जांच अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित है। साइबर ठगी की शिकायत पर मिनटों में खाते फ्रीज हो रहे हैं। एआई और एल्गोरिदम लोकेशन, चेहरा, फिंगरप्रिंट व डीएनए का तेजी से मिलान कर रहे हैं। डेटा एनालिटिक्स संभावित अपराध वाले क्षेत्रों की पहले से पहचान कर रहा है और स्मार्ट कैमरे बिना मानव सूचना के भी पुलिस को तुरंत अलर्ट भेज रहे हैं।

इनकी मदद से हाईटेक हुई जांच 1. बैंकों और डिजिटल वॉलेट को तुरंत अलर्ट मिल रहा : सीएफसीएफआरएमएस पोर्टल को हेल्पलाइन 1930 से जोड़ने के बाद शिकायत मिलते ही 2-5 मिनट में बैंकों और डिजिटल वॉलेट्स को अलर्ट भेजा जाता है। ठगी की रकम वाले खाते तुरंत फ्रीज किए जाते हैं। प्रतिबिंब तकनीक सेकेंडों में साइबर अपराधियों की मोबाइल टावर आधारित लोकेशन उपलब्ध करा देती है।

2. डीएनए और फिंगरप्रिंट से वैज्ञानिक जांच में तेजी : नेक्स्ट-जेन डीएनए प्रोफाइलिंग और एनएएफआईएस ने हत्या, दुष्कर्म व अज्ञात शवों की जांच तेज कर दी है। जैविक नमूनों से 24-48 घंटे में डीएनए प्रोफाइल तैयार होती है, जबकि फिंगरप्रिंट सिस्टम मिनटों में राष्ट्रीय डेटाबेस से मिलान कर संदिग्ध और उसका आपराधिक रिकॉर्ड सामने ला देता है।

3. अपराध होने से पहले पुलिस टीम सतर्क : क्राइम कुंडली तकनीक पुराने अपराधों का विश्लेषण कर संभावित वारदात वाले स्थान और समय की जानकारी देती है। इसके आधार पर पुलिस पहले से तैनाती करती है। एआई आधारित स्मार्ट चश्मे भीड़ में संदिग्धों के चेहरे सेकेंडों में डेटाबेस से मिलाकर उनकी पहचान कर लेते हैं।

4. मोबाइल डेटा-एआई से साजिश का खुलासा : गंभीर अपराधों-आतंकवादी मामलों में सीडीआर डंप मैपिंग और एआई आधारित फेस एनालिसिस अहम भूमिका निभा रहे हैं। वारदात के समय सक्रिय फोन नंबरों का विश्लेषण कर संदिग्धों के नेटवर्क और मूवमेंट का पता लगाया जाता है। वहीं धुंधले सीसीटीवी फुटेज से चेहरे के 80 से अधिक बायोमेट्रिक बिंदुओं का मिलान कर अपराधियों की पहचान की जाती है।

5. गोली और संदिग्ध आवाजों की पहचान : सेफ सिटी परियोजना के तहत लगे एआई कैमरे गोली चलने या महिला की चीख जैसी संदिग्ध आवाजों को तुरंत पहचान लेते हैं। इसके बाद सिस्टम स्वतः सबसे नजदीकी पीसीआर या गश्ती दल को जीपीएस लोकेशन के साथ अलर्ट भेज देता है। इससे बिना किसी फोन कॉल के भी पुलिस की प्रतिक्रिया पहले की तुलना में कहीं अधिक तेज और प्रभावी हो गई है।

इन मामलों को सुलझाने में मदद मिली 1. पूर्व प्रधानमंत्री आई.के. गुजराल के बेटे नरेश गुजराल से 7.8 करोड़ रुपये की साइबर ठगी में पुलिस ने मनी ट्रेल ट्रैक कर करीब 4 करोड़ रुपये समय रहते फ्रीज करा दिए।

2. लाल किले के पास जली कार में मिले शव की पहचान डीएनए और फिंगरप्रिंट तकनीक से हुई। परिजनों के डीएनए नमूनों से मिलान कर मृतक की पुष्टि की गई।

3. कश्मीरी गेट में पकड़े गए आरोपी ने खुद को नाबालिग बताया, लेकिन एआई फेस रिकॉग्निशन और क्राइम कुंडली ने उसकी पहचान कर आपराधिक रिकॉर्ड उजागर कर दिया।