दिल्ली के नाले में लाश मिलने से हड़कंप, CCTV खंगालने में जुटी पुलिस

संक्षेप:

दिल्ली के खजुरिया खास इलाके में स्थित एक नाले से एक शव बरामद किया गया है। शख्स की उम्र 35 साल बताई जा रही है। शव शुक्रवार सुबह बरामद हुआ। नाले में शव को देखते ही तुरंत पुलिस को सूचनी दी गई।

Dec 26, 2025 07:04 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास स्थित नाले में शुक्रवार सुबह करीब 35 वर्षीय एक शख्स का शव मिला। मामले की सूचना तत्काल पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया है। मृतक के पास से ऐसे कोई कागजात नहीं मिले हैं जिनसे उसकी पहचान हो सके।

आशंका जताई जा रही है कि शव को हत्या के बाद नाले में फेंका गया होगा। जबकि पुलिस का कहना है कि पूरा मामला पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही साफ हो सकेगा। पोस्टमॉर्टम के बाद ही साफ हो सकेगा कि शव को हत्या के बाद फेंका गया है या फिर नाले में गिरने के बाद चोट लगने व डूबने से उसकी मौत हो गई है। इसके अलावा क्राइम व एफएसएल की टीमों ने भी मौके की जांच की है और जरूरी सुराग जुटाए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और मौत के कारणों को जानने के लिए पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है।

पुलिस उपायुक्त आशीष मिश्रा ने बताया कि शुक्रवार सुबह करीब 10:00 बजे खजूरी खास पुलिस को नाले में एक शव पड़े होने की सूचना मिली। पुलिस टीम तत्काल खजूरी खास के बी-ब्लॉक स्थित घटनास्थल पर पहुंची। तत्काल शव को नाले से बाहर निकलवाने के बाद कब्जे में लेकर पोस्टमॉर्टम के लिए जीटीबी अस्पताल के शवगृह में सुरक्षित रखवा दिया। शव की पहचान करीब 35 वर्षीय एक अज्ञात पुरुष के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज करके पूरे मामले की जांच कर रही है।

