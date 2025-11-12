कार विस्फोट की जांच के सिलसिले में गौतमपुरी की गली में पहुंची पुलिस, बिल्कुल एक जैसे पते से मिले 4 मकान

संक्षेप: पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, ‘वो जांच एजेंसियों का कोई मसला था, हम उसमें क्या बता सकते हैं। लेकिन इन धमाकों में किसी भी धर्म का कोई भी आदमी शामिल हो, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।’

दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार को हुए कार धमाके की जांच के सिलसिले में दिल्ली पुलिस की एक टीम बुधवार को गौतमपुरी इलाके की गली नंबर 17 में पहुंची। पुलिस एक संदिग्ध के बारे में पूछताछ करने के लिए इस गली में स्थित मकान नम्बर टी-486 का पता ढूंढते हुए पहुंची थी। लेकिन यहां पहुंचने पर पुलिस को इस बात से हैरानी हुई कि इस गली में इसी पते से चार मकान बने हुए हैं, जिनमें से एक पर मदरसा का बोर्ड भी लगा हुआ है। जिसके बाद वहां जाकर पुलिस ने उस मकान के मालिक से पूछताछ करते हुए कुछ जानकारी ली और फिर उसी पते से बने अन्य मकानों की तरफ चली गई।

इस बारे में जानकारी देते हुए मकान मालिक हाजी मोहम्मद अयूब ने बताया कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने उनसे उस मकान में संचालित हो रहे मदरसा के बारे में जानकारी ली और साथ ही उस मदरसा के संचालक व इमाम के फ़ोन ज़ब्त कर लिए। मकान पर लगे बोर्ड के अनुसार उस मकान में इशाअतुल कुरान मदरसा संचालित होता है।

इस बारे में पूछे जाने पर मकान के मालिक हाजी मोहम्मद अयूब ने बताया, 'वो एजेंसियां आई थीं, वो अपना काम करती हैं, जाहिर सी बात है, वो अपना काम कर रही हैं, जो भी उनको जरूरत थी, तो हमने उनकी मदद की। वो एक एड्रेस को खोजते हुए आए थे, इस गली में टी-486 इस एक एड्रेस से चार मकान है, लेकिन इस मकान पर चूंकि बोर्ड लगा है, इसलिए बोर्ड देखकर सब यहीं आते हैं। एक मकान इसके बराबर में हैं, दो मकान आगे चलकर हैं, और ये चारों ही सेम एड्रेस के हैं। उनको भी इस बात का इल्म (जानकारी) है कि चारों मकान सेम एड्रेस से बने हैं।'

पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, 'वो जांच एजेंसियों का कोई मसला था, हम उसमें क्या बता सकते हैं। लेकिन इन धमाकों में किसी भी धर्म का कोई भी आदमी शामिल हो, जो भी इसमें गुनहगार है, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। हम कभी भी आतंकवाद का साथ नहीं देते, कभी नहीं देंगे।'

उधर बुधवार को पुलिस सूत्रों ने खुलासा करते हुए बताया कि लाल किला के पास कार धमाके को अंजाम देने वाले संदिग्धों के पास सफेद रंग की हुंडई आई-20 कार के अलावा लाल रंग की एक फोर्ड इकोस्पोर्ट कार की भी थी। उसी कार की तलाश में दिल्ली पुलिस उत्तर-पूर्वी दिल्ली के न्यू सीलमपुर स्थित एक पते पर पहुंची थी, जहां पर इस इकोस्पोर्ट कार के पंजीकृत होने का पता चला था।

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जब रिकॉर्ड से पता चला कि यह कार भी डॉ.उमर उन नबी के नाम पर पंजीकृत है, तो टीम ने तुरंत उस स्थान का दौरा किया और वाहन के स्वामित्व संबंधी विवरण की पुष्टि की। जांचकर्ताओं को शक है कि इस कार को खरीदने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया गया होगा। पुलिस सूत्र ने कहा, 'कार के रजिस्ट्रेशन पेपर्स में दिए गए पते के आधार पर पुलिस न्यू सीलमपुर पहुंची, जहां उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ की और पेपर्स की पुष्टि की।'

इस तलाशी अभियान के दौरान उसी पते पर मदरसा चलाने वाले इमाम मोहम्मद तसव्वुर ने पीटीआई को बताया कि उन्होंने इलाके में कभी कोई संदिग्ध गतिविधि नहीं देखी। तसव्वुर ने कहा, 'पुलिस जांच के लिए मेरा फोन अपने साथ ले गई है। हम अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। पुलिस को मामले की जांच करनी चाहिए और घटना के पीछे जो लोग हैं, उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए।'