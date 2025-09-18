दिल्ली पुलिस की छापेमारी, गैंगस्टर नीरज बवाना का पिता गिरफ्तार; 50 लाख कैश व सवा किलो सोना बरामद

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी और हरियाणा से विभिन्न कुख्यात गैंगस्टरों के गिरोहों को खत्म करने के लिए उनके सदस्यों और उनके सहयोगियों को निशाना बनाकर बीती रात बड़े पैमाने पर छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने लगभग 39 ठिकानों पर छापे मारे और कुख्यात गैंगस्टर नीरज बवाना के पिता को आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत गिरफ्तार कर लिया। इस छापेमारी के दौरान पुलिस ने लगभग 50 लाख रुपए नकद, 1.25 किलो सोना, एक बुलेटप्रूफ स्कॉर्पियो, चार पिस्तौल और कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार इस छापेमारी अभियान को 400 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की मदद से पूरा किया गया।

इस बारे में जानकारी देते हुए बाहरी उत्तर जिला पुलिस ने बताया कि बुधवार रात पुलिस की विभिन्न टीमों ने टिल्लू ताजपुरिया गिरोह, नीरज बवाना-राजेश बवाना गिरोह, जितेंद्र उर्फ ​​गोगी गिरोह और काला जठेड़ी गिरोह के खिलाफ एक साथ कई जगह अभियान चलाया। जिसका मकसद संगठित अपराध पर अंकुश लगाना तथा हथियारों और पैसों की आपूर्ति की कड़ियां तोड़ना था। इसी छापेमारी के दौरान पुलिस ने कई जगहों से भारी मात्रा में नकदी, सोना और हथियार बरामद किए। फिलहाल इस मामले में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है।



इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने द्वारका और शहर के बाहरी इलाकों में 25 जगहों पर गैंगस्टरों के खिलाफ संयुक्त छापेमारी की थी। डीसीपी द्वारका अंकित कुमार सिंह के अनुसार, यह छापेमारी उन सभी वांछित अपराधियों के खिलाफ की गई, जो कभी शूटर थे और गैंगस्टरों को रसद या वित्तीय सहायता प्रदान करते थे। हालांकि यह अभियान दिल्ली-एनसीआर में 6-7 जगहों पर ही केंद्रित था। सिंह ने बताया, 'यह अभियान सभी वांछित अपराधियों, उन सभी के खिलाफ था जो कभी शूटर या सहयोगी थे, या जो गैंगस्टरों को रसद या वित्तीय सहायता प्रदान करते थे।' इस अभियान के दौरान पुलिस ने आठ अत्याधुनिक पिस्तौल और देसी तमंचे जैसे विभिन्न हथियार बरामद किए थे और 26 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया था।