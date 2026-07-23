वेंटिलेटर पर थी CJP के ‘संसद चलो' मार्च में गंभीर रूप से घायल हुई लड़की, पुलिस ने बताया अब कैसी है उसकी हालत
छतरपुर एक्सटेंशन निवासी युवती कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है और टीबी की बीमारी से भी पीड़ित है। बीते कुछ महीनों से वह इस बीमारी का इलाज भी करा रही है।
कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में 20 जुलाई सोमवार को बुलाए गए 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई बर्बर पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय छात्रा की हालत में सुधार हो रहा है और फिलहाल उसे वेंटिलेटर से भी हटा लिया गया है। इस बाता की जानकारी गुरुवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्रा का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए दी गई। जिसमें बताया गया कि हिंसा में बुरी तरह घायल हुई छात्रा का इलाज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।
बुलेटिन में आगे बताया गया कि 24 घंटे पहले यानी बुधवार को उसे सफलतापूर्वक एक्सट्यूबेट किया गया यानी वेंटिलेटर से हटा गया था और अब वह खुद से सांस ले रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि वह होश में है और निर्देशों का सही ढंग से जवाब दे रही हैं।
डॉक्टर बोले- क्रिटिकल केयर की है जरूरत
अस्पताल की तरफ से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उसकी मेडिकल स्थिति अभी स्थिर है। हालांकि, व्यापक क्रिटिकल केयर की जरूरत की वजह से उसे मल्टी-डिसिप्लिनरी इलाज करने वाली टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है और वह उसे दी भी जा रही है।
दिल्ली में माता-पिता के साथ रहती है घायल छात्रा
इससे पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोमवार को हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा की पहचान 21 वर्षीय आदिवासी छात्रा साक्षी के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और अपने माता-पिता के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में रहती है। सीजेपी की तरफ से बुलाए गए 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल होने के बाद उसे दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
चेहरे, छाती और गर्दन पर आई थी चोटें
प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दिन आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और प्रदर्शनकारियों के भागने के बाद मची भगदड़ जैसी स्थिति में युवती का दम घुटने लगा था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के एक सदस्य ने सोमवार को बताया था कि साक्षी के चेहरे, छाती और गर्दन पर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह अपने एक रिश्तेदार के साथ प्रदर्शन विरोध स्थल पर थी और उसके पैर में भी चोट लगी थी।
कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस डिप्लोमा कर रही
परिवार के सदस्य ने मंगलवार को कहा था, 'आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भीड़ भागने लगी। ऐसे में वह भगदड़ जैसी स्थिति में फंस गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह वेंटिलेटर पर है, लेकिन प्रतिक्रिया दे रही है।' उन्होंने कहा था, छतरपुर एक्सटेंशन निवासी साक्षी कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है। साक्षी टीबी की बीमारी से भी जूझ रही है और बीते कुछ महीनों से इसका इलाज भी करा रही है।
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।
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