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वेंटिलेटर पर थी CJP के ‘संसद चलो' मार्च में गंभीर रूप से घायल हुई लड़की, पुलिस ने बताया अब कैसी है उसकी हालत

By Sourabh Jain
हिन्दुस्तान टीम, रमेश त्रिपाठी, नई दिल्ली
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छतरपुर एक्सटेंशन निवासी युवती कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है और टीबी की बीमारी से भी पीड़ित है। बीते कुछ महीनों से वह इस बीमारी का इलाज भी करा रही है।

वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी CJP प्रोटेस्ट में गंभीर रूप से घायल हुई लड़की, पुलिस ने बताया कैसी है अब उसकी हालत
वेंटिलेटर पर पहुंच गई थी CJP प्रोटेस्ट में गंभीर रूप से घायल हुई लड़की, पुलिस ने बताया कैसी है अब उसकी हालत

कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में 20 जुलाई सोमवार को बुलाए गए 'संसद चलो' मार्च के दौरान हुई बर्बर पुलिस कार्रवाई में गंभीर रूप से घायल हुई 21 वर्षीय छात्रा की हालत में सुधार हो रहा है और फिलहाल उसे वेंटिलेटर से भी हटा लिया गया है। इस बाता की जानकारी गुरुवार को दिल्ली पुलिस की तरफ से छात्रा का हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए दी गई। जिसमें बताया गया कि हिंसा में बुरी तरह घायल हुई छात्रा का इलाज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया (RML) अस्पताल में चल रहा है और उसकी हालत में तेजी से सुधार हो रहा है।

बुलेटिन में आगे बताया गया कि 24 घंटे पहले यानी बुधवार को उसे सफलतापूर्वक एक्सट्यूबेट किया गया यानी वेंटिलेटर से हटा गया था और अब वह खुद से सांस ले रही है। डॉक्टर्स ने बताया कि वह होश में है और निर्देशों का सही ढंग से जवाब दे रही हैं।

डॉक्टर बोले- क्रिटिकल केयर की है जरूरत

अस्पताल की तरफ से जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के अनुसार उसकी मेडिकल स्थिति अभी स्थिर है। हालांकि, व्यापक क्रिटिकल केयर की जरूरत की वजह से उसे मल्टी-डिसिप्लिनरी इलाज करने वाली टीम की कड़ी निगरानी में रखा गया है और वह उसे दी भी जा रही है।

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दिल्ली में माता-पिता के साथ रहती है घायल छात्रा

इससे पहले विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि सोमवार को हुई हिंसा में गंभीर रूप से घायल हुई छात्रा की पहचान 21 वर्षीय आदिवासी छात्रा साक्षी के रूप में हुई है, जो कि मूल रूप से झारखंड की रहने वाली है और अपने माता-पिता के साथ दिल्ली के उत्तम नगर में रहती है। सीजेपी की तरफ से बुलाए गए 'चलो संसद' मार्च के दौरान पुलिस कार्रवाई में घायल होने के बाद उसे दिल्ली के राममनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था।

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चेहरे, छाती और गर्दन पर आई थी चोटें

प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 जुलाई को 'संसद चलो' मार्च के दिन आंसू गैस के गोले छोड़े जाने और प्रदर्शनकारियों के भागने के बाद मची भगदड़ जैसी स्थिति में युवती का दम घुटने लगा था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। परिवार के एक सदस्य ने सोमवार को बताया था कि साक्षी के चेहरे, छाती और गर्दन पर चोटें आई थीं, जिसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। वह अपने एक रिश्तेदार के साथ प्रदर्शन विरोध स्थल पर थी और उसके पैर में भी चोट लगी थी।

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कम्प्यूटर एप्लीकेशन में एडवांस डिप्लोमा कर रही

परिवार के सदस्य ने मंगलवार को कहा था, 'आंसू गैस के गोले छोड़े जाने के बाद भीड़ भागने लगी। ऐसे में वह भगदड़ जैसी स्थिति में फंस गई थी और गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वह वेंटिलेटर पर है, लेकिन प्रतिक्रिया दे रही है।' उन्होंने कहा था, छतरपुर एक्सटेंशन निवासी साक्षी कंप्यूटर एप्लीकेशन (एडीसीए) में एडवांस्ड डिप्लोमा कर रही है। साक्षी टीबी की बीमारी से भी जूझ रही है और बीते कुछ महीनों से इसका इलाज भी करा रही है।

Sourabh Jain

लेखक के बारे में

Sourabh Jain

सौरभ जैन पिछले 16 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम में कार्यरत हैं। वह दिल्ली-एनसीआर, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड, हिमाचल प्रदेश और गुजरात से जुड़े घटनाक्रम पर खबरें और विश्लेषण लिखते हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: सौरभ जैन भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक हिस्सा हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 16 वर्षों से ज्यादा का अनुभव है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्टेट सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। वे पिछले लगभग तीन सालों से यहां कार्यरत हैं। सौरभ का करियर टीवी मीडिया से शुरू होकर डिजिटल मीडिया की गतिशीलता तक फैला हुआ है, जो उन्हें खबरों को गहराई और सटीकता के साथ प्रस्तुत करने में सक्षम बनाता है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि और कार्य अनुभव

सौरभ ने बैचलर ऑफ कॉमर्स की डिग्री लेने के बाद पत्रकारिता के क्षेत्र में कदम रखा और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स किया। इस क्षेत्र में साल 2009 से सक्रिय होने के बाद सौरभ ने पहले टीवी के क्षेत्र में अलग-अलग डेस्क पर कार्य अनुभव लिया, इस दौरान उन्होंने टिकर डेस्क से शुरुआत करने के बाद न्यूज डेस्क में कॉपी राइटिंग का अनुभव हासिल किया, इस दौरान क्षेत्रीय विषयों से लेकर राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर खबरें लिखीं। इसके बाद उन्हें बॉलीवुड और हेल्प-लाइन डेस्क में भी काम करने का मौका मिला। हेल्प लाइन डेस्क में काम करने के दौरान उन्हें स्वास्थ्य, करियर और आम लोगों से जुड़े कई विषयों को जानने व समझने का मौका मिला।

इसके बाद साल 2016 में उन्होंने डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा और स्पोर्ट्स डेस्क के साथ शुरुआत की। सौरभ ने अपने करियर की शुरुआत ZEE24 छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से की थी। इसके बाद वे IBC24 और दैनिक भास्कर जैसी संस्थाओं में भी सेवाएं दे चुके हैं। सौरभ साल 2023 से लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े हुए हैं और यहां पर स्टेट डेस्क में कार्यरत हैं। सौरभ मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के रहने वाले हैं और उन्होंने अपनी स्कूली पढ़ाई और ग्रेजुएशन दोनों यहीं से किया है। इसके बाद उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री ली है।

सौरभ जैन का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी सही तथ्यों व आसान भाषा में पाठकों तक खबरें पहुंचाना है। इस काम में तेजी जितनी जरूरी है, सटीकता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। फिर चाहे वह आम जीवन की खबरें हों, राजनीति की खबरें हों, खेल की खबरें हों या फिर चकाचौंध से भरे बॉलीवुड की खबरें हों। कोई भी खबर सही तथ्यों के साथ रीडर्स तक पहुंचनी चाहिए। हड़बड़ी में तथ्यों की पुष्टि ना होने पर गलत जानकारी पाठकों तक पहुंचने का खतरा बना रहता है। इसलिए सौरभ का मानना है कि पत्रकारिता का मतलब केवल पाठकों तक सूचना पहुंचाना ही नहीं, बल्कि सही और निष्पक्ष जानकारी पहुंचाते हुए उनकी बुद्धिमत्ता और विवेक को भी जागृत करना होता है।

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