गुरुग्राम में कार चालक का तांडव, पुलिस अधिकारी को 100 मीटर तक घसीटा, 2 को टक्कर भी मारी
संक्षेप: गुरुग्राम में बुधवार को देर रात एक तेज रफ्तार कार ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। साथ ही एक पुलिस अधिकारी को करीब 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।
गुरुग्राम के सदर थाने से महज कुछ दूरी पर बुधवार को देर रात राइडर पर गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद भी कार चालक रुका नहीं और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) को लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को सदर थाने में मामला दर्ज कर जाचं शुरू कर दी है।
दो सिपाहियों की हालत नाजुक
यह घटना बुधवार देर रात करीब एक बजे सेक्टर में यदुवंशी स्कूल के पास हुई। पेट्रोलिंग बाइक (राइडर नंबर-17) चला रहे सिपाही श्याम और उनके साथी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सतीश इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एसएचओ मोबाइल टीम द्वारा मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।
शीशे से टकराए और बोनट पर गिर गए
महेंद्रगढ़ के गांव बागोत निवासी सिपाही श्याम ने सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि ड्यूटी के दौरान यदुवंशी स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी राइडर को टक्कर मार दी। वह उछल कर ग्रीन बेल्ट की तरफ फुटपाथ पर जा गिरे, जबकि पीछे बैठे एसपीओ सतीश उछलकर कार के शीशे से टकराए और बोनट पर गिर गए।
लगभग 100 मीटर तक घसीटा
एसपीओ सतीश बोनट पर और आधा नीचे लटके रहे, लेकिन कार ड्राइवर उसी अवस्था में लगभग 100 मीटर तक घसीटता रहा। इसी बीच, सामने से सदर थाना एसएचओ बलराज की सरकारी मोबाइल गाड़ी दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी देखते ही चालक ने अचानक ब्रेक लगाए और कार मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।
नशे में होने की आशंका
श्याम ने आशंका जताई है कि कार चला रहा व्यक्ति शराब के नशे में था। गंभीर रूप से घायल और बेहोश एसपीओ सतीश को एसआई सुरेश कुमार की टीम ने सिपाही श्याम के साथ निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अभिनव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वेब डिजाइनर है।