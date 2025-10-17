Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newspolice officer draged near 100 metres on car bonnet by man in gurugram
गुरुग्राम में कार चालक का तांडव, पुलिस अधिकारी को 100 मीटर तक घसीटा, 2 को टक्कर भी मारी

गुरुग्राम में कार चालक का तांडव, पुलिस अधिकारी को 100 मीटर तक घसीटा, 2 को टक्कर भी मारी

संक्षेप: गुरुग्राम में बुधवार को देर रात एक तेज रफ्तार कार ने दो पुलिसकर्मियों को टक्कर मार दी। साथ ही एक पुलिस अधिकारी को करीब 100 मीटर तक बोनट पर घसीटा। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है।

Fri, 17 Oct 2025 12:12 AMKrishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, गुरुग्राम
share Share
Follow Us on

गुरुग्राम के सदर थाने से महज कुछ दूरी पर बुधवार को देर रात राइडर पर गश्त कर रहे दो पुलिसकर्मी को एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद भी कार चालक रुका नहीं और एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर (एसपीओ) को लगभग 100 मीटर तक घसीटते हुए आगे की तरफ लेकर गया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गुरुवार दोपहर गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ शुक्रवार को सदर थाने में मामला दर्ज कर जाचं शुरू कर दी है।

दो सिपाहियों की हालत नाजुक

यह घटना बुधवार देर रात करीब एक बजे सेक्टर में यदुवंशी स्कूल के पास हुई। पेट्रोलिंग बाइक (राइडर नंबर-17) चला रहे सिपाही श्याम और उनके साथी स्पेशल पुलिस ऑफिसर सतीश इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें तत्काल एसएचओ मोबाइल टीम द्वारा मेदांता अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों की हालत गंभीर बनी हुई है।

शीशे से टकराए और बोनट पर गिर गए

महेंद्रगढ़ के गांव बागोत निवासी सिपाही श्याम ने सदर थाना पुलिस को दी गई शिकायत में बताया कि ड्यूटी के दौरान यदुवंशी स्कूल के पास एक तेज रफ्तार कार ने उनकी राइडर को टक्कर मार दी। वह उछल कर ग्रीन बेल्ट की तरफ फुटपाथ पर जा गिरे, जबकि पीछे बैठे एसपीओ सतीश उछलकर कार के शीशे से टकराए और बोनट पर गिर गए।

लगभग 100 मीटर तक घसीटा

एसपीओ सतीश बोनट पर और आधा नीचे लटके रहे, लेकिन कार ड्राइवर उसी अवस्था में लगभग 100 मीटर तक घसीटता रहा। इसी बीच, सामने से सदर थाना एसएचओ बलराज की सरकारी मोबाइल गाड़ी दिखाई दी। पुलिस की गाड़ी देखते ही चालक ने अचानक ब्रेक लगाए और कार मौके पर छोड़कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया।

ये भी पढ़ें:जाम से थमी दिल्ली; दिवाली की खरीदारी के लिए भारी भीड़ से चोक हुईं सड़कें- VIDEO
ये भी पढ़ें:दिल्ली में दुकानों में पटाखों का स्टाक तय, 3 स्तरों पर टीमें रखेंगी निगेहबानी
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 दिन छाएगा स्मॉग, इस दिवाली कैसा रहेगा मौसम? 22 अक्टूबर तक का हाल

नशे में होने की आशंका

श्याम ने आशंका जताई है कि कार चला रहा व्यक्ति शराब के नशे में था। गंभीर रूप से घायल और बेहोश एसपीओ सतीश को एसआई सुरेश कुमार की टीम ने सिपाही श्याम के साथ निजी अस्पताल पहुंचाया। जहां पर दोनों का इलाज चल रहा है। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर अभिनव को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी वेब डिजाइनर है।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh
पत्रकारिता में करीब 14 वर्षों से केबी उपनाम से पहचान रखने वाले कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह लोकमत, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। मूलरूप से यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली में पत्रकारिता कर चुके हैं। लॉ और साइंस से ग्रेजुएट केबी ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमफिल किया है। वह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
Ncr News Gurugram News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।